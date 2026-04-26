Oroscopo lunedì 27 aprile 2026 di Ginny: Gemelli e Vergine si contendono l’amore

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Ariete

Sei in modalità “distribuzione gratuita di entusiasmo”, e nemmeno ti accorgi di quanto stai dando. Con tutti i pianeti veloci a favore e Venere che entra nei Gemelli, il tuo cuore diventa una specie di open bar emotivo: chiunque passa, riceve qualcosa. Non fai selezione, non chiedi nulla in cambio, vai proprio a sentimento. Esattamente come Katy Perry a Roma che, senza monetine per la Fontana di Trevi, decide di lanciare direttamente la carta di credito. Ecco, tu oggi sei così: esagerato, generoso, fuori misura e anche un filo sopra le righe, ma con un’energia che conquista.

Toro

Lo so, Venere ti ha salutato proprio mentre eri nel pieno della tua stagione e questo potrebbe averti lasciato un filo destabilizzato. Ma oggi arriva la Luna a rimettere tutto in ordine, come una coach di fiducia che sistema un outfit all’ultimo minuto rendendolo impeccabile. Il tuo riferimento è quello delle stylist milanesi che, alla design week, rilanciano il pois: classico, elegante, sempre giusto da mattino a sera. Ecco, tu oggi ritrovi esattamente quella sicurezza lì, quella che non ha bisogno di strafare per essere perfetta.

Gemelli

Miei cari, oggi la lingua corre più veloce del cervello e la Luna storta rischia di trasformarvi nei giudici supremi di qualsiasi cosa vi passi davanti. Però avete Venere nel vostro segno che vi ricorda quanto sia bello giocare, flirtare e divertirsi senza dover per forza avere sempre un’opinione su tutto. Evitate quindi di trasformarvi nei commentatori ufficiali del nuovo servizio ATAC di Roma prenotabile via app: non tutto ciò che è nuovo è da criticare, anzi. Fidatevi un po’ di più e lasciate scorrere.

Cancro

Forse non hai lo scafo iper performante della barca Hyper Sail firmata Ferrari, ma hai qualcosa che vale molto di più: la capacità di tenere insieme l’equipaggio. Con la Luna a favore diventi il capitano emotivo perfetto, quello che non guida solo la rotta ma si accorge anche di chi ha bisogno di una parola in più o di una pausa. Non sarai il mezzo più veloce, ma sei quello che porta tutti al traguardo.

Leone

Oggi sei l’intrattenitore ufficiale dello zodiaco, quello che non ha bisogno del palco per essere protagonista. Con i pianeti veloci a favore e Venere che ti rende ancora più brillante, hai la battuta pronta e il carisma di chi sa trasformare qualsiasi situazione in uno show. Sei esattamente come David Beckham che, per festaggiare la moglie, ironizza sulla ‘Posh Spice’ che andava a scuola in Rolls-Royce dell’infanzia: simpatico, elegante e irresistibile.

Vergine

Mia cara, oggi vai a caccia di dettagli come se fossero pepite d’oro. Con Venere in quadratura hai bisogno di certezze, e la Luna a favore ti aiuta a ritrovare il tuo centro… anche se questo significa perderti felicemente nelle sfumature più microscopiche. Sei capace di entusiasmarti per cose che agli altri sembrano irrilevanti, tipo celebrare i cento anni del tramezzino come se fosse un evento mondiale. E in fondo è proprio questo il tuo talento: vedere valore dove gli altri passano oltre.

Bilancia

L’amore torna a bussare con quella delicatezza che aspettavi da tempo, ma questa volta non è una comparsa fugace: è proprio quello giusto. Con Venere a favore ritrovi quella sintonia rara che non si costruisce, ma si riconosce al primo sguardo. È la stessa magia che si è creata tra Elodie e Marracash che fanno sognare sul palco del Marra Stadi Tour nel quartiere Barona: un incontro che non ha bisogno di spiegazioni, perché funziona e basta.

Scorpione

Finalmente rallenti, e lo fai con gusto. Dopo un periodo in cui eri sempre in tensione, ora Venere smette di metterti i bastoni tra le ruote e con la Luna a favore inizi a riscoprire il piacere delle cose semplici. Non è più tempo di correre, ma di godere. E tu lo fai alla grande, immaginandoti già immerso nel mood del “south working” in Sicilia: computer sulle ginocchia, vista mare, caffè e cannolo come se fosse la normalità. Ecco, oggi la tua ambizione è questa: stare bene.

Sagittario

Lo so, pensavi che tutto fosse ormai in discesa e invece arriva quella piccola curva che ti costringe a rallentare e riflettere. Nulla di drammatico, ma sufficiente a ricordarti che la crescita passa anche attraverso l’eleganza, non solo attraverso la spinta. Prendi esempio da Madonna che, invece di imporsi, chiede con garbo ai fan di aiutarla a recuperare i suoi abiti vintage spariti dopo il Coachella. Ecco, oggi la vera forza è proprio questa: saper chiedere senza pretendere.

Capricorno

Oggi è una di quelle giornate in cui devi pensare in grande, ma davvero grande. La Luna a favore ti invita a seminare progetti che non daranno frutti domani, ma che un giorno diventeranno qualcosa di straordinario. Come la chitarra gigante disegnata con settemila alberi nella pampa argentina da Pedro Martin Ureta: un’opera nata nel tempo, con pazienza e visione. Tu oggi devi fare lo stesso, senza fretta e senza ansia da risultato immediato.

Acquario

Finalmente torni a respirare. Venere si toglie dalla quadratura e la tua vita emotiva rifiorisce come una colonia di api in piena espansione. Non a caso il tuo riferimento è quella scoperta a New York di oltre cinque milioni di api: un’esplosione di vita, incontri e connessioni. Ecco, tu oggi sei così, immerso in un mondo che torna ad essere ricco, stimolante e pieno di possibilità.

Pesci

Miei cari, oggi vi viene chiesto di uscire dal cliché dello struggimento eterno. Con Venere in opposizione e la Luna contraria, i sentimenti non girano come vorreste, ma questo non significa che dobbiate affondare nel melodramma. Anzi, avete mille alternative. Prendete esempio da DJ Sumirock, over ottanta, che vive tra ravioli e consolle come se fosse la cosa più naturale del mondo. Ecco, anche voi potete scegliere di essere quello che volete, senza etichette.