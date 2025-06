Concerti Vasco Rossi negli stadi nel 2026: quali sono le date del tour e quando acquistare i biglietti

video suggerito

Non è ancora finito il tour negli stadi, che lo ha visto già protagonista a Bibione, Torino, Firenze e Bologna, che Vasco Rossi ha annunciato nuovi concerti per il 2026. Il cantante di Zocca, infatti, sarà protagonista di un nuovo giro negli stadi italiani, 10 nuovi concerti in 5 città: non ci sarà questa volta Milano, dopo i 7 stadi lo scorso anno, e neanche Roma, ma ricompaiono Bari e il suo stadio San Nicola, oltre allo stadio Del Conero di Ancona. Dopo i 600mila spettatori complessivi in questo tour 2025, non si fatica a credere che i fan del Blasco possano riempire anche le nuove strutture, come quella di Olbia, in Sardegna, che chiude il giro in Italia del cantante emiliano. Ma quando si potranno acquistare i biglietti del Vasco Live 2026? Andiamo a scoprirlo.

Quando inizia la vendita dei biglietti di Vasco e quanto costano

Ancora dev'esser completato il tour negli stadi del 2025 per Vasco Rossi, che si esibirà stasera sul palco dello stadio Dall'Ara a Bologna, prima di arrivare per il doppio appuntamento allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli e chiudere infine allo stadio Olimpico di Roma il 27 e 28 giugno. Nel frattempo, sarà possibile acquistare i biglietti da lunedì 7 luglio dalle ore 12, per coloro che fanno parte del Blasco Fan Club su vascolive.vivaticket.it. Due giorni dopo, mercoledì 9 luglio invece, dalle 12, sarà possibile per i titolari di carta Mastercard acquistare i biglietti con accesso prioritario e l'11 luglio invece la vendita sarà aperta sui rivenditori Vivaticket, Ticketone e Ticketmaster. Non sono ancora disponibili i prezzi dei biglietti, ma il range dei prezzi, osservando il tour 2025, si potrebbe configurare così.

Prato: dai 83 ai 90 euro (escluse commissioni)

Prato Gold: dai 91 ai 105 (escluse commissioni)

Tribuna: dai 50 ai 130 (escluse commissioni)

Le date negli stadi del tour 2026 di Vasco

In attesa di chiudere il tour negli stadi 2025, che lo vedrà ancora protagonista a Bologna, Napoli e Roma, sono state annunciate le date del 2026, qui riportate.

5 e 6 Giugno – FERRARA – Parco Urbano G. Bassani

12 e 13 Giugno – OLBIA – Arena

18 e 19 Giugno – BARI – Stadio San Nicola

23 e 24 Giugno – ANCONA – Stadio Del Conero

28 e 29 Giugno – UDINE – Bluenergy Stadium