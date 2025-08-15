Come stanno andando le canzoni di Sanremo 2025 dopo sei mesi: il confronto impietoso con l’edizione 2024

A 6 mesi dalla fine del Festival di Sanremo 2025, analizziamo come sono cambiate le classifiche di ascolto, in streaming su Spotify, dei brani che hanno partecipato all’ultima edizione. Confrontiamo i dati anche con l’edizione precedente, Sanremo 2024, che regala non poche sorprese.

Ci sono due elementi che è interessante osservare quando si prendono in considerazioni i dati, in streaming, dei brani che hanno partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo. Come già avvenuto un mese dopo la fine della kermesse, per confrontare l'impatto negli ascolti digitali su Spotify dei brani partecipanti, anche questa volta non sono state prese in considerazioni le certificazioni, a causa del cambio di paradigma FIMI avvenuto il 1° gennaio 2025. Ma solo gli ascolti totali, che rispetto alle classifiche dei primi mesi, hanno visto qualche cambiamento.

In testa, con un grande vantaggio, c'è ancora Balorda Nostalgia, la canzone vincitrice che registra tutt'ora 95 milioni di streaming, seguita da Volevo essere un duro di Lucio Corsi a 59,8 e chiude il podio Giorgia con La cura per me con 55,7. Un risultato che varia rispetto alle rilevazioni dopo un mese, che confermavano il primo posto di Olly, seguito, però, da Fedez con la sua Battito e Achille Lauro con Incoscienti Giovani.

Come cambiano gli ascolti a 6 mesi dalla fine di Sanremo 2025 e il paragone con l'edizione precedente

L'ingresso nella top 3 di Lucio Corsi, su cui è evidente l'influenza della partecipazione all'Eurovision Song Contest 2025, e di Giorgia, hanno motivi facilmente dimostrabili. La canzone della cantante romana infatti, è stata tra le più apprezzate in radio e su TikTok. A un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2025, proprio La cura per me aveva occupato la 3° posizione della classifica EarOne tra i brani con più rotazioni radiofoniche, solo dietro alla hit Cuoricini dei Coma_Cose e la vincitrice Balorda Nostalgia.

Un altro dato interessante è il confronto tra le top 5 del 2025 e le top 5 del 2024, che già a un mese di distanza registravano un vantaggio particolare di quest'ultima, con oltre 31 milioni di streaming. Un vantaggio che oggi, a 6 mesi dalla fine del Festival, aumenta sempre di più. Infatti, la top 5 del 2024, che vede Tuta Gold, I p’ me, tu p’ te, La noia, Sinceramente e Casa mia conta 433,1 milioni, mentre la top 5 del 2025 si ferma solo a 328: oltre 100 milioni di streaming di forbice tra le due edizioni a 6 mesi dalla fine del Festival.

La distanza tra gli ultimi 2 Festival di Sanremo è di oltre 100 milioni di streaming

Un numero che non si allontana, soprattutto se prendiamo in considerazione poi la distanza totale, in streaming, dei brani delle due edizioni. Anche se la comparazione è falsata dal numero diverso di partecipanti (a causa della rinuncia di Emis Killa, i brani di Sanremo 2025 sono uno in meno rispetto ai 30 del 2024), la distanza tra i due totali è di oltre 100 milioni. Una distanza che si assottiglia, ma assolutamente non scompare invece se prendiamo il dato medio, ottenuto attraverso il totale di streaming diviso per numero di canzoni partecipanti.

L'edizione 2025 registra 30,9 milioni di streaming in media per brano, mentre quella precedente si assicura il vantaggio con 35. Qui le classifiche totali degli streaming dei brani partecipanti alle ultime 2 edizioni del Festival di Sanremo.

Olly – Balorda nostalgia 95 mln

Lucio Corsi – Volevo essere un duro 59,8 mln

Giorgia – La cura per me 55,7 mln

Fedez – Battito 55,3 mln

Achille Lauro – Incoscienti giovani 62,7 mln

Bresh – La tana del granchio 42,1 mln

Rose Villain – Fuorilegge 41,6 mln

Coma_Cose – Cuoricini 37 mln

Gaia – Chiamo io chiami tu 36,8 mln

Shablo (feat. Guè, Joshua & Tormento) – La mia parola 36,8 mln

The Kolors – Tu con chi fai l’amore 34,4 mln

Serena Brancale – Anema e core 31,3 mln

Rkomi – Il ritmo delle cose 31 mln

Elodie – Dimenticarsi alle 7 26,5 mln

Irama – Lentamente 26,8 mln

Noemi – Se t’innamori muori 25,3 mln

Sarah Toscano – Amarcord 24,6 mln

Tony Effe – Damme ’na mano 23,8 mln

Brunori Sas – L'albero delle noci 23,7 mln

Rocco Hunt – Mille volte ancora 17,4 mln

Willie Peyote – Grazie ma no grazie 18 mln

Francesco Gabbani – Viva la vita 14,2 mln

Modà – Non ti dimentico 14,2 mln

Joan Thiele – Eco 13,6 mln

Clara – Febbre 13,1 mln

Francesca Michielin – Fango in Paradiso 11,8 mln

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola 11,1 mln

Marcella Bella – Pelle diamante 7,3 mln

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore 4,6 mln

Totale streaming Sanremo 2025 a 6 mesi dal Festival: 895,5 milioni di streaming, 30,9 milioni in media

Mahmood – Tuta gold – 107,8 mln

Geolier – I p’ me, tu p’ te – 97,0 mln

Angelina Mango – La noia – 91,7 mln

Annalisa – Sinceramente – 76,7 mln

Ghali – Casa mia – 59,9 mln

Rose Villain – Click, boom! – 59,5 mln

The Kolors – Un ragazzo una ragazza – 50,3 mln

Alfa – Vai! – 49,2 mln

Irama – Tu no – 44,1 mln

Emma – Apnea – 38,0 mln

Gazzelle – Tutto qui – 37,7 mln

Clara – Diamanti grezzi – 33,1 mln

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita – 30,9 mln

Dargen D’Amico – Onda alta – 27,3 mln

Mr Rain – Due altalene – 25,6 mln

Il Tre – Fragili – 24,4 mln

La Sad – Autodistruttivo – 24,1 mln

Loredana Bertè – Pazza – 22,8 mln

bnkr44 – Governo punk – 20,9 mln

Alessandra Amoroso – Fino a qui – 16,8 mln

Il Volo – Capolavoro – 15,8 mln

BigMama – La rabbia non ti basta – 13,6 mln

Santi Francesi – L’amore in bocca – 13,1 mln

Fiorella Mannoia – Mariposa – 13,1 mln

Diodato – Ti muovi – 12,3 mln

Sangiovanni – Finiscimi – 11,5 mln

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole – 10,9 mln

Negramaro – Ricominciamo tutto – 10,7 mln

Maninni – Spettacolare – 9,1 mln

Renga Nek – Pazzo di te – 7,1 mln

Totale streaming Sanremo 2024 a 6 mesi dal Festival: 1,05 miliardi di streaming, 35 milioni in media