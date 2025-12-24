Come sta Enrico Ruggeri, il cantante aggiorna sull’operazione: “Ora posso abbandonare le cautele”

Enrico Ruggeri (via Instagram)

Enrico Ruggeri sta bene e lo ha scritto sui propri social tranquillizzando i propri fan. Il cantautore si è operato per togliere un altro polipo alla gola che, come aveva spiegato, lo tormentava da più di un anno, rendendo difficile e dolorosa ogni sua performance vocale. Il cantante si è operato qualche giorno fa, come aveva annunciato postando una foto dalla camera d'ospedale (ma non dal letto) e oggi ha voluto cogliere l'occasione della Vigilia di Natale per fare gli auguri ai fan e confermare che l'operazione è riuscita perfettamente.

"Dopo la visita di controllo posso abbandonare la cautela e dirvi che l'intervento è riuscito perfettamente – ha scritto il cantante in un post sui social -. Il professor Lorenzo Pignataro ha rimosso tutto ciò che ostacolava e rendeva dolorosa la mia attività vocale: non finirò mai di ringraziare lui e la sua equipe. Il recupero dovrebbe essere più breve del previsto…" continua Ruggeri che deve proseguire il periodo di riposo vocale che segue operazioni del genere. Quando non ci sono complicazioni il paziente dovrà tenere 3-10 giorni di riposo totale per la voce, a cui segue un periodo di riposo a voce bassa per circa 2-3 settimane.

Lo scorso novembre Ruggeri aveva annunciato la fine della registrazione del suo programma Gli occhi del musicista, in onda a partire da gennaio. E oltre a quello anche che avrebbe dovuto operarsi. Poche settimane dopo l'operazione era andata a buon fine e il cantautore aveva scritto: "Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare ‘tutto ok'. Pare che l’intervento sia riuscito, ora inizia la dura consegna del silenzio". Ruggeri chiude il nuovo messaggio con un augurio: "Intanto vi auguro un Natale felice, pieno di affetto e di progetti: si cade e ci si rialza di continuo, questa è la vita, terribile e meravigliosa. Un abbraccio a tutti".