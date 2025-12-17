Enrico Ruggeri si è operato: “Evito la foto dal letto d’ospedale, ora comincia il silenzio obbligato”

Enrico Ruggeri in ospedale

Enrico Ruggeri si è operato a causa di un polipo alla gola, ma è già uscito dall'ospedale e dovrà stare a riposo e, soprattutto, in silenzio. Lo aveva annunciato qualche settimana fa, spiegando che la fine delle registrazioni della terza edizione del suo programma "Gli occhi del musicista" era arrivata giusto in tempo per sottoporsi all'operazione. E ancora una volta ha scelto il suo profilo Instagram per tenere al corrente i propri fan: "Ho evitato la foto terribile, quella dal letto, con il camicione, la flebo e il pollice a significare ‘tutto ok'. Preferisco questa: sto uscendo dalla stanza per tornare a casa" ha spiegato ironizzando sulle solite foto fatte dal letto d'ospedale.

Ruggeri, comunque, spiega che è andato tutto bene: "Pare che l’intervento sia riuscito, ora inizia la dura consegna del silenzio. Poco male, il programma è già in montaggio, lo vedremo assieme a gennaio. Grazie per i pensieri positivi, che ho percepito". Solitamente, per un'operazione del genere, senza complicazioni servono circa 3-10 giorni di riposo vocale assoluto, a cui deve seguire un periodo di riposo relativo (parlare poco e a voce bassa) per circa 2-3 settimane. La prima puntata del programma del musicista comincerà martedì 13 gennaio 2026 e vedrà al suo fianco l'attrice e regista Alice De André e Vincenzo Albano, volto comico di Zelig.

Il cantautore aveva annunciato così l'operazione: "Appena terminate le registrazioni dovrò operarmi per un altro polipo alla gola che mi tormenta da più di un anno, rendendo difficile e dolorosa ogni mia performance vocale". A quel punto aveva specificato che sarebbe stato un Natale silenzioso, come ha ribadito nel nuovo messaggio e spiegato che avrebbe cercato di recuperare i concerti: "Stiamo lavorando per recuperare i concerti già fissati. La vita è così, dà e toglie in continuazione. Vi abbraccio confidando nei vostri pensieri positivi".