Enrico Ruggeri: “Devo operarmi a un polipo alla gola, sarà un Natale silenzioso”

Enrico Ruggeri

Enrico Ruggeri ha annunciato che dovrà rimandare gli impegni previsti a ridosso di Natale a causa di un'operazione alla gola a cui dovrà sottoporsi. Il cantautore, infatti, sta finendo di registrare le puntate della nuova stagione del suo programma "Gli occhi del musicista" – titolo che nasce dal nome di un suo album del 2003 – ma dopo dovrà riposare le corde vocali. Sui suoi social, infatti, il cantautore ha rivelato di avere una notizia buona e una meno buona: la prima riguarda proprio la registrazione del programma e dell'imminente conferenza stampa in cui darà più dettagli su quello che succederà.

"Una buona notizia e una meno buona. Come avrete già intuito la terza edizione de GLI OCCHI DEL MUSICISTA è già in cantiere, nei prossimi giorni ci sarà la conferenza stampa nella quale annunceremo le novità (molte) e tutti i dettagli" ha scritto sui social. Il programma che è stato rinnovato anche quest'anno vede Ruggeri e Flora Canto accompagnare il pubblico "in un viaggio musicale che si snoda seguendo il filo di un tema chiave che racchiude volti, canzoni, storie, aneddoti e curiosità". Il programma ha dato spazio a molti artisti, spesso giovani, che hanno potuto esibirsi, da Francamente ai Santi Francesi passando per Avincola ma anche Eugenio Finardi, Cristiano De André e Gerardina Trovato.

Dall'altra parte, però, Ruggeri ha anche parlato dell'operazione e di come questa lo costringerà a fermarsi per un po': "Il rovescio della medaglia è che appena terminate le registrazioni dovrò operarmi per un altro polipo alla gola che mi tormenta da più di un anno, rendendo difficile e dolorosa ogni mia performance vocale. Sarà un Natale…silenzioso… Stiamo lavorando per recuperare i concerti già fissati. La vita è così, dà e toglie in continuazione". L'operazione si chiama microlaringoscopia operativa ed è eseguita in anestesia generale.

Nei giorni scorsi Ruggeri aveva fatto discutere anche per un paio di dichiarazioni, una contro il cambio di testo – definito woke – di Fiorella Mannoia della canzone "Quello che le donne non dicono" (di cui ha scritto il testo) e poi su "Si può dare di più", la sua canzone più ascoltata in streaming ma non all'altezza di altre cose che ha scritto.