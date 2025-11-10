Come sta Angelo Branduardi dopo il malore al concerto di Roma: le condizioni del cantautore

Angelo Branduardi

L'ultimo bollettino medico sulle condizioni di salute di Angelo Branduardi dice che il musicista sta meglio. L'artista, infatti, a causa di un malore era stato costretto a rinviare il concerto previsto lo scorso 9 novembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, spostandolo al 26 dicembre prossimo alle 18. Lo staff del cantautore aveva fatto sapere che era stato sottoposto ad accertamenti diagnostici per valutare le condizioni di salute a seguito del lieve malore che lo aveva colpito prima dell'inizio del concerto. Questa è stata la ragione del rinvio del live romano "Il cantico" pensato in occasione degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature.

Sulle sue pagine social, lo staff del cantautore di Alla fiera dell'Est e La pulce d'acqua, ha comunicato che le condizioni sono nettamente migliorate e l'ultimo bollettino medico dice che "Branduardi sta già meglio ed è solo un po' disidratato, ora sta recuperando con le flebo". In aggiunta al messaggio è stato anche sottolineato come Branduardi leggesse tutti i messaggi che sarebbero arrivati. E i messaggi erano stati tanti, molti tra i fan del cantante gli auguravano di riprendersi al più presto: "Forza Maestro! Prenditi il tempo che ti serve per riposare e tornare in forma, noi ti aspettiamo a braccia aperte! Grazie" si legge tra i messaggi.

Branduardi dovrebbe tornare sul palco già per il prossimo appuntamento del suo concerto, ovvero quello di sabato 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia. E stando a quanto fanno sapere i suoi collaboratori all'Ansa le date dovrebbero essere confermate, in attesa che la famiglia fosse messa al corrente dell'esito degli esami del cantautore che negli ultimi tempi aveva manifestato sintomi di astenia, quindi stanchezza e affaticamento. Branduardi, intanto, ha anche voluto inviare un messaggio di condoglianze per la morte di Peppe Vessicchio, scomparso sabato scorso a seguito di una polmonite interstiziale.