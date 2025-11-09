Angelo Branduardi colpito da un malore prima del concerto a Roma: ricoverato per accertamenti clinici

Angelo Branduardi è stato costretto ad annullare il concerto in programma per oggi, domenica 9 novembre, a Roma, a causa di un malore che lo ha colpito prima di partire per la Capitale. Ora è ricoverato nella provincia di Varese per aggiornamenti.

Il cantautore e compositore Angelo Branduardi, 75 anni, è stato colpito da un malore che lo costringe a rinviare la tappa romana del suo tour Il Cantico, prevista per oggi, domenica 9 novembre. Si sarebbe dovuto esibire all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone oggi, ma ieri è stato ricoverato per accertamenti clicini dopo aver accusato un malore alla vigilia dello spettacolo. Lo fa sapere il suo entourage, si legge su IlFattoQuotidiano. Il ricovero, si legge, è stato deciso in via precauzionale: servirebbe a chiarire i motivi per i quali negli ultimi giorni l'artista è stato colpito da sintomi di astenia e affaticamento. È assistito in una struttura nella provincia di Varese, dove abita, in attesa degli esiti degli esami.

Concerto del 9 novembre annullato: le info su nuove date e rimborso biglietti

L'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – che ha chiarito che la decisione è dovuta a "problemi di salute con conseguente ricovero ospedaliero" – sul sito ufficiale, nella sezione dedicata all'evento, fa sapere che il concerto inizialmente previsto per il 9 novembre in Sala Santa Cecilia, alle ore 18, è stato posticipato al 26 dicembre 2025, alla stessa ora e nella stessa sala. I biglietti saranno validi per la nuova data, mentre chi desidera ricevere un rimborso dovrà seguire tutti i passaggi dedicati sul sito di TicketOne oppure recarsi alla biglietteria dell'Auditorium entro il 15/11/2025.

È confermata, invece, la prossima data del tour dedicato agli 800 anni del Cantico delle Creature, in programma per il 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia, salvo diverse indicazioni legate al suo stato di salute. L'artista calca i palchi d'Italia con la sua band al completo, ovvero insieme a Fabio Valdemarin, alla tastiera, Nicola Oliva, alla chitarra, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria.