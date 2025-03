Coma Cose: “Conosciuti in un momento difficile. Il matrimonio? Volevamo dare un senso agli anni insieme”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Reduci dalla loro terza partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Cuoricini, i Coma Cose raccontano i retroscena sul loro rapporto. I due artisti, al secolo Fausto Zanardelli (Fausto Lama) e Francesca Mesiano (California), si sono conosciuti in un momento difficile della loro vita, ma si sono "salvati a vicenda", come spiegato in un'intervista a Vanity Fair: "È una sfida giornaliera, nessuno dei due aveva mai avuto una relazione così lunga, stiamo imparando man mano". Dopo dieci anni insieme, si sono legati in matrimonio lo scorso 3 ottobre: "Ci piaceva l'idea di sentirci legati, di dare un senso a questi anni trascorsi insieme con l’augurio di spenderne altrettanti".

La storia d'amore e il matrimonio

Come raccontato da California, lei e Fausto si sono conosciuti in un momento difficile per entrambi: "Ci siamo salvati l’un l’altra", ha detto. "Sono grato di aver conosciuto Francesca per la leggerezza con la quale riesce a condire la nostra musica. È una sfida giornaliera, nessuno dei due aveva mai avuto una relazione così lunga, stiamo imparando man mano", ha aggiunto il suo compagno e partner musicale. Il matrimonio non ha cambiato granché nel loro rapporto: "Più che altro ci piaceva l’idea di sentirci legati, di dare un senso a questi anni trascorsi insieme con l’augurio di spenderne altrettanti. Una decisione spontanea. La cerimonia è stata molto intima, con pochissimi parenti", ha continuato Fausto.

In dieci anni di relazione, si sono lasciati più volte. Ogni tanto litigano forte e escono di casa sbattendo al porta, ma poi "la sera torni a casa", le parole di Fausto: "A parte un momento di distacco di cui abbiamo già parlato, non ci siamo mai veramente lasciati. Ogni tanto abbiamo bisogno di starcene un po’ per conto nostro, ognuno di noi ha i suoi amici, affetti, delle “stanze” in cui l’altro non può entrare".

Ci sono cicli nella vita in cui io sento il bisogno di fare chiarezza. Ci si perde spesso nelle vite degli altri, oggi più che mai occorre fermarsi e fare autoanalisi. Con tutta la fatica e la tristezza che comporta, perché non è facile fare i conti con se stessi.

Il successo del brano "Cuoricini"

Pur essendosi classificati decimi a Sanremo 2025, il brano Cuoricini gli ha assicurato per settimane un posto fisso nelle radio. Il brano parla della difficoltà di portare avanti i rapporti amorosi nell'era dei social network: "Estremizziamo con ironia l’uso dei social. Non siamo contro la tecnologia, il problema è che a volte se ne abusa. Stai lì a scrollare per ore e poi ti domandi: “Ma perché?”. In realtà, non stai guardando nulla, è solo un modo per svuotare il cervello, ma quel tempo potresti utilizzarlo per fare qualcosa di più costruttivo", ha concluso il cantante.