In Francia bimba di 12 anni muore per intossicazione e altri 7 finiscono in ospedale: "Non hanno mangiato insieme" A Saint-Quentin, nel Nord della Francia, una 12enne è morta per aver contratto la Sindrome Emolitica-Uremica: altri 7 ragazzini sono stati portati in ospedale in seguito a gravi problemi digestivi. Non si conoscevano e non hanno mangiato insieme. Si indaga sulle cause.

A cura di Dario Famà

Una bambina di 12 anni è morta a Saint-Quentin, nel nord della Francia, dopo aver mangiato cibo avvelenato. Il decesso è avvenuto lunedì scorso. Nel frattempo altri 7 ragazzini sono stati portati in ospedale per lo stesso motivo: sono tutti più o meno coetanei. Alcune delle vittime hanno contratto una malattia acuta, ossia la Sindrome Emolitica-Uremica (SEU), che porta alla distruzione dei globuli rossi, alla diminuzione delle piastrine e quindi all'insufficienza renale. Nonostante la patologia comune, non risulta ancora chiara l'origine dell'Escherchia coli, batterio che avrebbe causa la SEU.

I primi sintomi si sono manifestati venerdì scorso nella città francese, quando i ragazzini sono stati trasferiti in ospedale in seguito a gravi problemi di digestione, tra cui la presenza di tracce di sangue nelle feci liquide. Secondo quanto dichiarato dall'autorità regionale della salute di Hauts-de France, il caso più recente risale a due giorni fa. Per provare a risolvere la questione, le autorità sanitarie stanno eseguendo delle analisi biologiche. Secondo gli specialisti, gli 8 bambini non avrebbero mangiato insieme. Inoltre, gli ispettori sembrerebbero escludere che l'acqua del rubinetto abbia potuto scatenare la malattia.

A complicare la situazione è la provenienza dei cibi: le famiglie degli ammalati, infatti, si sono procurate gli alimenti da posti differenti, cosa che rende il lavoro degli specialisti ancora più complicato. Le autorità sanitarie hanno avvisato i genitori della zona, chiedendo loro di prestare la massima attenzione e di mantenere un rigoroso standard igienico. Inoltre, è stato consigliato loro di lavare frutta e verdura e di cuocere bene la carne, per evitare ulteriori contaminazioni.