Chi è Tony Maiello Tale e Quale Show: la carriera del cantante iniziata con X Factor

Tony Maiello è uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show: dopo X Factor nel 2008 e la vittoria nelle Nuove proposte di Sanremo 2010, Maiello ha abbandonato la musica prima di tornare come autore di artisti come Pausini e Mengoni. Oggi pubblica come Marea, è sposato con Roberta e hanno una figlia.

Tony Maiello

Tony Maiello, nato Antonio, sarà uno dei nuovi concorrenti di Tale e quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti che partirà questa sera e lo riporta al centro dell'attenzione dopo anni che il suo nome ha circolato nel mondo della musica soprattutto come autore per grossi nomi della musica italiana, da Laura Pausini a Marco Mengoni passando per Francesco Renga, tra gli altri. Campano, di Castellammare di Stabia, 36 anni, Maiello ha un curriculum importante, visto che è tra i concorrenti della prima edizione di X Factor, nella squadra di Mara Maionchi qualificandosi al quarto posto, ma due anni dopo vince la categorie delle nuove Proposte del Festival di Sanremo con la canzone Il linguaggio della resa. Pochi anni dopo Maiello vive una crisi, lascia la musica, prima di rientrarci dalla finestra, come autore, firmando alcune delle canzoni più note di questi ultimi anni e tornando anche con un nuovo progetto solista, Marea, prima di questa esperienza televisiva.

Chi è Tony Maiello, gli esordi a X Factor e Sanremo 2010

Maiello è stato tra i primi ad assaggiare le potenzialità e anche il meccanismo di un talent come X Factor a cui ha partecipato nel 2008, quando era alla prima edizione e aveva Mara Maionchi come caposquadra (gli altri giudici erano Simona Ventura e Morgan). Arrivò quarto, nell'edizione vinta dagli Aram Quartet e in cui si mise in luce Giusy Ferreri. Quel programma fu, però, un trampolino di lancio, che lo portò prima a firmare un contratto discografico con l'etichetta della sua giudice con cui pubblicò l'EP Ama calma e due anni dopo ebbe la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo tra le nuove proposte con la canzone Il linguaggio della resa. Tra i giovani, in quell'edizione c'era anche Nina Zilli, mentre nei Big vinse Valerio Scanu con "Per tutte le volte che…" mentre terzo si classificò Marco Mengoni con Credimi ancora. Dopo quella vittoria pubblicò l'album omonimo alla canzone, ma quel periodo termina bruscamente l'anno dopo, quando rescinde il contratto con la sua etichetta.

La carriera di Tony Maiello

Se è vero che il quarto posto a X Factor e la vittoria delle Nuove proposte, soprattutto a un Sanremo di 15 anni fa, non assicurano una carriera importante, senza dubbio poteva dare basi solide. Eppure Maiello quasi scomparve dalle scene, a causa di una depressione, come ha più volte raccontato, spiegando di aver abbandonato il mondo della musica e aver fatto altri lavori, dall'impiegato in una panetteria al broker. Eppure continuava a scrivere e a un certo punto ha convinto un discografico a dargli una seconda opportunità. Così le canzoni che scriveva per sé sono diventate canzoni cantate da persone più importanti, la prima delle quali è stata Laura Pausini, che incise la sua 200 note, ma portano la sua firma anche canzoni come Guardami amore di Francesco Renga, Credo di Giorgia, che ha inciso, assieme a Marco Mengoni, pure Come neve e per il cantante di Ronciglione ha scritto anche Muhammad Ali.

Tony Maiello è sposato con Roberta, i due hanno una bambina

Tony Maiello a tale e Quale Show

Tony Maiello è sposato con Roberta, la sua compagna di una vita, colei che gli è stata vicino anche nei momenti più bui e che era rimasta nell'ombra fino a quando hanno deciso di sposarsi il 26 giugno 2019. I due, poi, hanno avuto una figlia, Ludovica, nata a marzo del 2020, quando il cantante definì quello come il "giorno più bello della mia vita" e augurando ai propri fan "i figli, il dono più grande che Dio potesse farci". Maiello, quindi, è pronto a partire con questa nuova avventura, l'ennesima di una vita fatta di sali e scendi: "credo che il segreto alla fine sia vivere senza un passato e senza un futuro, ma godersi l’ infinito attimo presente ed accogliere tutto quello che di buono arriva" ha scritto preparandosi a questa prima puntata di Tale e Quale Show.