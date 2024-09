video suggerito

Chi è Giulia Mei, la cantante di Bandiera che ha conquistato X Factor e la vetta di Spotify Viral Chi è Giulia Mei, la cantante palermitana di Bandiera, che ha conquistato il pubblico di XFactor, ma non solo. La canzone si trova anche al 1° posto nella Spotify Viral 50 Italia.

A cura di Vincenzo Nasto

Giulia Mei, via Comunicato Stampa e XFactor

Giulia Mei, nome d'arte della cantautrice palermitana Giulia Catuogno, è una cantante classe 1993 proveniente da Palermo. Dopo aver ricevuto una nomination alle Targhe Tenco con il suo album Diventeremo Adulti nella categoria esordienti, il suo nome, ma soprattutto la sua canzone Bandiera è esplosa nelle scorse settimane, grazie alla sua interpretazione sul palco di X Factor. La cantante, premiata con quattro sì dai giudici del talent, sta vivendo un momento di grande attenzione, anche per il messaggio di empowerment femminile con cui può essere tradotta la sua canzone. Nel frattempo, Bandiera è arrivata anche al primo posto nella classifica Viral 50 Italia di Spotify, oltre ad aver raccolto 230mila ascolti in poco più di qualche settimana, dopo esser stata pubblicata lo scorso 24 novembre. Nel frattempo, su TikTok, la canzone è stata utilizzata in oltre 400 video. Andiamo a scoprire chi è Giulia Mei.

Chi è Giulia Mei, la cantante di Bandiera a X Factor

Giulia Mei, nome d'arte di Giulia Catuogno, è una cantautrice e pianista proveniente da Palermo, ma che da un anno vive a Milano, dopo un passaggio anche a Bologna. Nei suoi studi musicali compare il Conservatorio, ma negli anni si è lasciata conoscere grazie alla partecipazione a vari concorsi come il Premio Alberto Cesa, il Premio Bigazzi, il Premio Lauzi, Musicultura e il Premio De André, e ha ottenuto addirittura una nomination alle Targhe Tenco con il suo album Diventeremo adulti, nella categoria dedicata agli esordienti. Oltre all'album del 2019, in cui sono contenuti singoli come Kundera e Tutta colpa di Vecchioni, dopo Bandiera, il brano più ascoltato su Spotify rimane S.Rosalia, una chiara dedica alla sua città d'origine, che purtroppo deve abbandonare. In uno dei passaggi del brano, canta: "Palermo non è fatta per i deboli di cuore, c'è sempre qualche cristo che alla fine poi ci muore e il fatto è che non muore la gente che ci resta". Il suo profilo Instagram conta 27mila followers, in rapido aumento.

Giulia Mei a X Factor e il successo di Bandiera

Bandiera, prima di esser presentata sul palco di X Factor, ha vinto negli scorsi mesi il Premio della Critica e Voci per la Libertà – Amnesty International 2024. Un racconto che si fonda sui pericoli e sulle ingiustizie vissute dalle donne, dalla limitazione della propria libertà alla violenza, passando anche per i pregiudizi sessuali. Un aspetto che ha suscitato anche la curiosità dei quattro giudici, Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro, dopo la presentazione del brano: "Non è una canzone, ma uno sfogo senza mezzi termini di me come Giulia, di me come donna. Esattamente io che torno a casa a Milano col cuore in gola, io che rispondo in direct ai paternalismi di chi mi spiega come mostrare il mio corpo, io che ho paura dei compleanni perché vivo l’invecchiamento come una colpa, io che vivo la mia sessualità come uno stigma. Io voglio solo una libertà che mi accompagni sotto casa, che mi faccia sentire così orgogliosa della mia f**a da portarmela addosso come una bandiera, una cazzo di bandiera che faccia luce in mezzo al buio più totale".

Il testo di Bandiera

Libera, voglio essere libera

di non portare o portare un velo

truccarmi tantissimo,

non depilarmi per mesi, per anni.

Libera, voglio essere libera

di uscire la sera, tornare da sola

senza la paura

persino del tipo della spazzatura.

Di fare un figlio anche quarant'anni

di divorziare e poi risposarmi

amare un uomo con dieci anni in meno

che mi vuole bene, bene davvero

fare l'amore, girare un porno

cambiare letto pure ogni giorno.

E di morire come mi pare

non massacrata da un criminale

non dalle pietre di un titolista

né dalle carte di un penalista

dai timorati figli di Dio

che sputano merda e premono invio.

Della mia f**a faró moneta

o simulacro di nuova vita

delle mie mani faró cantieri

o fragilissimi tulipani

della mia vita faró una bandiera

che brillerà nella notte scura

della mia vita faró una bandiera

che brillerà nella notte nera.

Libera, prima o poi sarò libera

quando la guerra sarà finita

ritorneremo tutte alla vita.