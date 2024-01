Chi è Christian Thielemann, il direttore d’orchestra del concerto di Capodanno di Vienna 2024 Il direttore d’orchestra tedesco Christian Thielemann dirigerà il concerto di Capodanno di Vienna 2024. per lui sarà la seconda volta in carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Christian Thielemann durante le prove del Concerto di Capodanno di Vienna (ph Dieter Nagl per la Filarmonica di Vienna)

Sarà Christian Thielemann a dirigere, assieme all'Orchestra Filarmonica di Vienna il Concerto di Capodanno 2024 che si terrà nella Golden Hall della Musikverein di Vienna il prossimo 1 gennaio 2024 a partire dalle 11.15. Il direttore tedesco, uno dei più rinomati al mondo, segue Franz Welser-Möst che aveva diretto l'orchestra e il concerto nel 2023 e per la seconda volta, nella sua carriera, dirigerà la Wiener Philarmoniker per questo concerto speciale che ha in programma, tra le altre cose, opere dei fratelli Josef, Eduard e Johann Strauss e che sarà trasmesso da oltre 100 broadcast internazionali e che in Italia sarà trasmesso dalla Rai. Il direttore d'orchestra, inoltre, non è nuovo a questa orchestra visto che dal 2000 ha stretto una collaborazione con la Filarmonica di Vienna e la dirige regolarmente in abbonamento al Musikverein di Vienna, al Festival di Salisburgo e in tournée in Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti.

Chi è Christian Thielemann, la carriera del direttore d'orchestra

Christian Thielemann è uno dei direttori d'orchestra più rinomati al mondo e non poteva essere altrimenti dal momento che è stato scelto per condurre uno dei concerti più attesi e amati dell'anno. Il maestro tedesco è direttore principale della Staatskapelle Dresden (Cappella di Stato sassone di Dresda), l'orchestra sinfonica di Dresda. In passato ha diretto alla Deutsche Oper di Berlino, a Gelsenkirchen, Karlsruhe, Hannover e Dusseldorf foinché nel 1988 è diventato Generalmusikdirektor a Norimberga, finché nel 1997 è tornato a Berlino per dirigere la Deutsche Oper fino al 2004, come si legge nella sua biografia, quando si è trasferito alla Filarmonica di Monaco fino al 2011. È stato direttore artistico della Easter Festival di Salisburgo, sempre con la Staatskapelle e nel settembre 2023 è stato nominato successore di Daniel Barenboim come direttore musicale generale della Staatsoper Unter den Linden a partire dalla stagione 2024/25. Negli anni scorsi Thielemann ha contribuito ai festeggiamenti per i compleanni di Wagner, Strauss e Beethoven e al contempo ha esplorato una vasta gamma di musica da Bach. Il direttore d'orchestra è inoltre è membro onorario della Royal Academy of Music di Londra, professore onorario al Carl Maria von Weber College of Music di Dresda e ha conseguito dottorati onorari presso l'Università di Musica Franz Liszt di Weimar e l'Università Cattolica di Leuven, mentre nel 2003 è stato insignito dell'Ordine al Merito della Repubblica Federale Tedesca

Christian Thielemann dirige la Wiener Philarmoniker al Concerto di Capodanno di Vienna 2024

Ma Christian Thielemann, come detto, non è nuovo alla Filarmonica di Vienna, visto che è dal 2000 che ha con essa una stretta collaborazione musicale che lo ha portato, nel 2019 a dirigerla proprio per il concerto di Capodanno e quest'anno, quindi, sarà la sua seconda volta sul podio della Golden Hall della Musikverein, dove segue Franz Welser-Möst che lo ha preceduto nel 2023. Thielemann, inoltre, dirige regolarmente l'orchestra nei concerti al Musikverein di Vienna, al Festival di Salisburgo e in tournée in Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti. Toccherà a lui, quindi dirigere il programma che prevede opere di Josef, Eduard e Johann Strauss a cui si aggiungeranno quelle di Karl Komzák, Carl Michael Ziehrer, Josef Hellmesberger, Anton Bruckner e Hans Christian Lumbye.