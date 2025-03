video suggerito

Chi è Carolina Benvenga, dallo Zecchino d'Oro al successo di Superpapi su Youtube Carolina Benvenga, volto de Lo Zecchino D'Oro e di Rai YoYo, è in tendenza su YouTube Italia con il singolo Superpapi, un brano per la festa del papà. Ecco chi è.

A cura di Vincenzo Nasto

Carolina Benvenga, via Rai

Tra le figure del panorama kids italiano, l'attrice e conduttrice Carolina Benvenga è uno dei personaggi che sta trovando una propria figura, in grado di traslare televisione/teatro/universo digitale. Proprio nell'ultima dimensione, la sua canzone per la festa del Papà dal titolo Superpapi, ha trovato uno spazio rilevante su YouTube Italia, giocandosi la vetta della classifica delle tendenze music nel paese, contrastata solo dall'uscita di Radio Vega di Rose Villain. Il video ufficiale del brano infatti ha conquistato quasi un milione di views sulla piattaforma in una settimana, restando dietro solo ad Ancora della rapper milanese in collaborazione con Geolier. Sono ormai 4 i dischi di Benvenga, di cui tre in collaborazione con Topo Tip, a cui da la voce la doppiatrice Barbara Pitotti: l'ultimo, pubblicato nell'ultimo mese del 2024, dal titolo Christmas Dance con Carolina.

Carolina Benvenga in tendenza su YouTube con Superpapi

Ma Benvenga è diventato anche il volto, nelle ultime due edizioni, dello Zecchino D'Oro: infatti, la conduttrice romana classe 1990, ha condotto l'evento per bambini su Rai 1, dopo aver partecipato a diversi speciali negli scorsi anni. La musica è diventato anche uno strumento per ritagliarsi un suo spazio in teatro, con due tour natalizi andati in scena tra il 2022 e il 2024, dal titolo Un Natale Favoloso a Teatro. La sua community sulla piattaforma, con un canale che conta 1,21 milioni di iscritti, contiene cover di brani e canzoni originali per bambini che superano anche i 60 milioni di visualizzazioni, un pubblico che in Italia trova pochi simili, almeno nel settore kid, come i Me Contro Te.

La scelta di lavorare nel mondo dell'intrattenimento per bambini

In un'intervista a Fanpage.it, aveva raccontato così la sua scelta di proiettarsi nel mondo per bambini, dopo aver recitato in serie Rai e Mediaset: "Quando a vent'anni anni ho deciso di condurre perché volevo fare qualcosa che avesse me in primo piano e non dietro a un copione. Mi sono buttata in questo progetto che nasceva solo su carta La posta di YoYo, non sapevo di cosa si trattasse. È stato uno spartiacque. Mi hanno detto che cominciare con il settore kids significava anche fare una serie di scelte parallele perché entrando nel mondo dei bambini ti assumi una responsabilità molto diversa. Il personaggio che i più piccoli imparano a conoscere non possono vederlo in contesti troppo diversi da quelli a cui sono abituati, per i bambini tu sei tu sempre".

Da Lo Zecchino D'Oro a La posta di YoYo

Infatti Benvenga, dal 2012, conduce il programma televisivo La posta di YoYo, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai Yoyo e solo nell'ultimo anno ha prestato la voce anche a un personaggio di Cattivissimo Me 4: Lucy. E al paragone con la storica voce dei cartoni animati in Italia, Cristina D'Avena, Carolina Benvenga risponde così: "Ne sono sempre molto lusingata, è stata il mio idolo. Sono anche consapevole che abbiamo due mestieri diversi. Lei è stata la voce che ha accompagnato le nostre generazioni, io ho un ruolo diverso perché intrattengo i bambini come attrice, conduttrice e ballerina. Spero che in futuro i miei bambini si ricordino di me e delle mie canzoni, cerco di dare loro un prodotto a 360 gradi".