Caparezza in concerto nel 2026: come acquistare i biglietti per il tour

A cura di Redazione Music

Caparezza

Caparezza ha annunciato il ritorno in concerto, con un tour nel 2026 di oltre 20 date, le uniche in programma, come si legge nel comunicato stampa, quindi non ci saranno ulteriori aggiunte. Venti concerti, dentro o fuori, per il rapper pugliese che mancava alla discografia attiva dal 2021 quando pubblicò Exuvia che fu certificato platino. Quattro anni di silenzio che, quindi, regala anche la notizia del ritorno col nuovo album, come aveva svelato sui social, spiegando che era al lavoro su nuova musica: "Sì, sto scrivendo un nuovo album. Ci vorrà tempo, modo e persino coniugazione ma arriverà. Love" aveva scritto.

Come comprare i biglietti per i concerti di Caparezza nel 2026

"Ok, ci siamo. Ciao a tutti. Riemergo dalle profondità del mio studio per annunciarvi che nel 2026 tornerò in tour!" ha scritto il cantante sui social. Per tutti i fan che vorranno acquistare i biglietti per il tour 2026 che toccherà 20 città italiane tra cui Firenze, Bologna, Padova, Milano, Palermo, Bari e molte altre fino al gran finale che si terrà alla Reggia di Caserta a settembre 2026, bisognerà aspettare giovedì alle 14: "Il tour è prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti, i biglietti sono in vendita da domani 22 maggio alle ore 14 su Ticketone e sui principali circuiti di vendita e prevendita abituali" come si legge nella cartella stampa.

Tutte le date del tour di Caparezza

Un ritorno attesissimo che arriva dopo il momentaneo saluto al suo pubblico nel 2022 con la promessa di rivedersi presto sul palco. Il tour si apre il 26 giugno 2026 al Rock in Roma per concludersi alla Reggia di Caserta il 5 settembre 2026. "Non vedo l’ora di portare in giro il nuovo spettacolo e spero di ritrovarvi tutti davanti al palco. Altre notizie arriveranno. Tempo al tempo" ha concluso il rapper sui suoi social. Ecco tutte le date del tour:

26 giugno Roma – Rock In Roma

27 giugno Firenze – Florence Music Festival

04 luglio Mantova – Mantova Summer Festival – Piazza Sordello

07 luglio Bologna – Sequoie Music Park

11 luglio Collegno (To) – Flowers Festival

12 luglio Padova – Sherwood Festival

15 luglio Milano – Parco Della Musica Di Milano

17 luglio Servigliano (Fm) – Nosound Fest

18 luglio Francavilla (Ch) – Shockwave Festival

24 luglio Genova – Balena Festival

25 luglio Cattolica (Rn) – Arena Della Regina

01 agosto Campobasso – Area Eventi Nuovo Romagnoli

05 agosto Lecce – Oversound Music Festival – Cave Del Duca

07 agosto Catania – Sotto Il Vulcano Fest – Villa Bellini

08 agosto Palermo – Dream Pop Festival – Velodromo

12 agosto Cinquale (Ms) – Vibes Summer Festival

13 agosto Brescia – Festa Di Radio Onda D’Urto

16 agosto Majano (Ud) – Festival Di Majano

22 agosto Alghero (Ss) – Alguer Summer Festival – Anf. Ivan Graziani

04 settembre Bari – Oversound Music Festival – Fiera Del Levante

05 settembre Caserta – Reggia Di Caserta, Piazza Carlo Di Borbone