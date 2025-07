Blackpink, Stray Kids e BAEKHYUN arrivano concerto in Italia: l’onda del K-Pop invade il Paese

L’universo musicale K-Pop ha conquistato anche l’Italia: ecco tutti i concerti in Italia, dal ritorno degli Stray Kids a BAEKHYUN, passando per l’esordio delle BLACKPINK ad agosto a Milano.

Artisti K–Pop in Italia, 2025

In attesa dell'arrivo dei BTS, vicini al ritorno in gruppo dopo il servizio militare che ha toccato i membri della band sudcoreana, nel 2025 c'è stata una crescita numerica dei concerti K-Pop nel paese. Basti pensare che fino a qualche anno fa, nel 2022, solo Kim Woojin aveva toccato la nostra penisola, con una mini tappa a Milano del suo tour internazionale Still Dream, al Legend Club. Mentre nel 2024 era arrivata la prima grande band mainstream, gli Stray Kids, che avevano suonato il 12 luglio, durante gli I-Days di Milano, all'Ippodromo Snai La Maura. Dopo un anno, la band di Hollow ritorna il prossimo 30 luglio, questa volta nella cornice dello stadio Olimpico di Roma, per presentare il nuovo album Hop. Nelle prossime settimane, arriveranno per la prima volta in Italia anche le BLACKPINK e BAEKHYUN (questa volta da solista e non con gli EXO).

I concerti K-Pop in Italia nel 2025: dalle ARTMS passando per Big Ocean e gli Stray Kids

Ma non è l'unica band o artista K-Pop che si è esibito o si esibirà in Italia nel 2025. Facendo un passo indietro, il 20 gennaio, gli Ateez avevano conquistato il Forum d'Assago, a 6 anni dal primo appuntamento, quando si erano esibiti ai Magazzini Generali di Milano. Solo qualche mese dopo si sono esibiti gli ARTMS al Fabrique di Milano, ovvero la formazione ricreata dallo smembramento della band LOONA, e i Big Ocean, un giovane trio formatosi solo nel 2024. Un aspetto interessante della band è l'integrazione del linguaggio dei segni durante lo spettacolo. E si arriva a luglio, dove nei prossimi giorni, al Fabrique di Milano si esibirà per la prima volta da solista in Italia BAEKHYUN: si tratta del componente della formazione EXO, che ha pubblicato lo scorso 19 maggio il suo nuovo album Essence of Reverie. Un fenomeno da oltre 21 milioni di follower su Instagram, con canzoni come Candy e Paranoia che hanno superato i 100 milioni di streaming su Spotify.

Gli Stray Kids invece ritornano in Italia, dove lo scorso anno avevano entusiasmato il pubblico all'Ippodromo Snai La Maura: oltre 60mila persone che hanno ballato, anche sotto la pioggia, brani come LALALALA, o la sorpresa Topline come outro del concerto. Ad anticipare sul palco la band c'erano anche le NMIXX, band della stessa etichetta discografica, formata da Haewon, Lily, Sullyoon, BAE, Jiwoo e Kyujin che avevano presentato sul palco anche l'inedito Movin'On: prima di loro, curiosamente, avevano suonato i nostrani BNKR44. L'atmosfera e il pubblico hanno convinto la band a lanciarsi nella sfida di uno stadio, come quello Olimpico di Roma, dove potranno presentare l'album Hop uscito a dicembre 2024.

Leggi anche Matt Cameron lascia i Pearl Jam dopo 27 anni: il messaggio della band al batterista

Le BlackPink, il gruppo k-pop femminile più famoso al mondo

A chiudere il cerchio ci pensa il gruppo K-Pop femminile più importante e riconosciuto in Occidente: stiamo parlando delle BLACKPINK, formate da Jennie, Lisa, Rosé e Jisoo, che negli scorsi anni hanno dato vita, parallelamente, alla loro carriera solista. Infatti se Rosé, anche grazie alla collaborazione con Bruno Mars in APT ha ormai uno status che evade i confini orientali, si attendeva l'ultimo passo di Jisoo, che ha pubblicato l'Ep Amortage, seguita il 7 marzo da Jennie che ha pubblicato l'album Ruby, il suo esordio con un progetto solista dopo il successo di Love Hangover, in collaborazione con Dominic Fike.

Nel suo disco è possibile trovare anche collaborazioni con Dua Lipa in Handlebars, Childish Gambino e Kali Uchis in Damn Right, ma soprattutto ExtraL con una delle sensation del 2025: Doechii. L'esordio della formazione in Italia, all'Ippodromo La Maura, appare come un processo simile a ciò che è avvenuto lo scorso anno agli Stray Kids. Osservando le scalette degli appuntamenti precedenti, i fan della band k-pop assisteranno a un concerto di oltre 2 ore e 30 con quasi 27 brani: a chiudere il concerto la celebre See U Later.