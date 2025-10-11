Biglietti concerti 2026 di Emma a Roma e Milano, al via la vendita: i prezzi e dove acquistarli

Nel 2026 Emma terrà due concerti speciali a Roma e Milano: la vendita dei biglietti è aperta, ecco quanto costano e come acquistarli.

Emma Marrone ha annunciato due concerti che terrà nel 2026 a Roma e Milano, tra luglio e settembre e i cui biglietti saranno in vendita da oggi venerdì 10 settembre. La cantante ha pubblicato pochi giorni fa il suo nuovo singolo Brutta storia che è stato scritto assieme alla coppia formata da Olly, ultimo vincitore del Festival di Sanremo, e Juli. Emma sarà protagonista il 2 luglio 2026 all'Ippodromo delle Capannelle della capitale nell'ambito del Rock in Roma, mentre bisognerà aspettare due mesi per rivederla a Milano, il 9 settembre 2026 quando si esibirà all'Ippodromo Snai San Siro per il Milano Summer Festival. Sarà la prima volta in cui la cantante pugliese si esibirà su questi due palchi.

Quanto costano i biglietti per i concerti di Emma

Da ieri è possibile acquistare i biglietti per i due concerti che Emma terrà a Roma e Milano a luglio e settembre. I fan della cantante, infatti, hanno potuto cominciare ad acquistarli dalle 18 di ieri, venerdì 10 ottobre su TicketOne e nei circuiti di vendita e prevendita abituali: non ci sono prevendite speciali, anticipazioni, fanclub, ma Emma ha scelto di dare a tutti la possibilità di accedere alla vendita nello stesso momento, dando la stessa possibilità di entrare in possesso del biglietto per poterla vedere live nel 2026. I prezzi dei biglietti per i concerti di Roma e Milano:

PIT: 57.50 €

Posto unico: 46€

Brutta storia per avvicinarsi ai due concerti

Emma ha spiegato che questi due concerti saranno speciali perché daranno via a una nuova fase della sua attività live, cercando di trasformarli in un'esperienza unica. In attesa che la cantante annunci maggiori novità sull'uscita del suo prossimo album, che seguirà "Souvenir" del 2023, è uscito il nuovo singolo Brutta storia – scritto assieme a Olly, Paolo Antonacci e July – che ha esordito in top 100 tra i singoli FIMI e ha esordito in quattordicesima posizione per quanto riguarda la classifica dei singoli più trasmessi dalle radio italiane, segnando il più alto nuovo ingresso della classifica. E sicuramente la canzone farà parte della scaletta dei concerti del prossimo anno.