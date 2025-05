video suggerito

Bad Bunny a Milano nel 2026: perché il concerto non si farà allo stadio San Siro ma all'Ippodromo La Maura Il tour negli stadi di Bad BUnny si terrà, in Italia, all'Ippodromo La Maura di Milano invece che al San Siro: ecco il perché.

A cura di Francesco Raiola

Bad Bunny ha annunciato il tour mondiale, che toccherà l'Italia il 17 luglio 2026 quando l'artista portoricano terrà un concerto, il primo nel nostro Paese dopo quello del 2018, all'Ippodromo La Maura di Milano. Un concerto che è già un evento, anche se i biglietti non sono ancora usciti, ma saranno disponibili l'8 maggio alle 12 per gli utenti My Live Nation e il giorno dopo allo stesso orario per tutti gli altri. La popstar portoricana porterà in giro per il mondo il suo nuovo album DeBÍ TiRAR MáS FOToS che ha debuttato in testa alla classifica italiana nella prima settimana disponibile, raggiungendo il disco di platino e due ori coi singoli Nueva Yol e DtMF.

Bad Bunny si esibirà all'Ippodromo la Maura di Milano

Bad Bunny in concerto – AP Photo:Chris Pizzello

L'Italia, però, è l'unico concerto dei 24 totali che invece di tenersi allo stadio si terrà in un'altra struttura. Quello dell'artista portoricano, infatti, è un tour negli stadi, quindi l'attesa era di vederlo tra il San Siro e l'Olimpico, ma sebbene abbia scelto Milano, non sarà accolto dallo stadio meneghino, bensì da quello che è uno dei luoghi più utilizzati per la musica in Italia negli ultimi anni, ovvero l'Ippodromo La Maura, un grande parco in cui da anni si tengono eventi importanti come gli I-Days. Alcuni utenti sui social hanno notato questa anomalia chiedendosi il perché un tour negli stadi, solo in Italia si terrà in un posto che stadio non è.

Perché il concerto non si terrà allo stadio San Siro

Fanpage apprende che il motivo è semplice, ovvero che in quella data la struttura non fosse disponibile, ma lo fosse la Maura che è una venue grandissima e capiente nel centro di Milano. Nei giorni precedenti, almeno per quanto riguarda gli annunci fatti fino a ora, l'ultimo impegno allo stadio milanese sarà quello di Max Pezzali che nell'annunciare il tour negli stadi nel 2026, ha compreso anche una doppia data l'11 e 12 luglio 2026 per il suo tour. L'Ippodromo la maura è uno degli spazi principali in cui fare concerti e negli ultimi anni si sono esibiti artisti come Dua Lipa e Travis Scott.