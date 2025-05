Bad Bunny a luglio 2026 a Milano: come acquistare i biglietti per il concerto all’Ippodromo la Maura

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Bad Bunny – Evan Agostini/Invision/AP

Bad Bunny ha annunciato un tour mondiale che toccherà anche l'Europa e in particolare l'Italia quando la popstar portoricana si esibirà il 17 luglio 2026 all'Ippodromo Snai La Maura di Milano per il Debí tirar más fotos tour che partirà, per quanto riguarda la leg europea, il 22 maggio da Barcellona. Bad Bunny, quindi, torna in Italia a sette anni di distanza dall'ultima volta: l'autore di DtMF e Nueva Yol, infatti, si era esibito l'unica volta nel nostro Paese il 30 luglio 2018 quando era salito sul palco del Milano Latin Festival, unica data italiana per la tournée europea “La Nueva Religiòn Tour”. In sette anni, però, ne sono successe di cose e se all'epoca era presentato come trapper e basta, oggi il cantante portoricano ha ridefinito i confini del pop.

Come acquistare i biglietti per il vedere i concerti di Bad Bunny a Milano

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, Live Nation, società che organizza i concerti di Bad Bunny, comunica che le prevendite partiranno il prossimo 8 maggio 2025 a partire dalle 12, per coloro che sono iscritti a My Live Nation, ovvero la sezione dell'agenzia in cui bisogna registrarsi e quindi accedere al momento della prevendita. Per tutti gli altri, invece, la vendita generale partirà dal giorno dopo, ovvero dal 9 maggio 2025, sempre a partire dalle 12.

Il Debí tirar más fotos tour di Bad Bunny

Il tour di Bad Bunny comincerà a Santo Domingo, nella Repubblica dominicana il 21 novembre 2025, per concludersi a Bruxelles il 21 luglio 2026, attraversando Paesi come Cile, Argentina, Brasile, Australia, Spagna, Portogallo, fino all'Italia, appunto. Il tour "darà vita a [Debí Tirar Más Fotos], immergendo completamente il pubblico nel suo mondo e celebrando l'essenza e la cultura del retaggio portoricano di Bad Bunny" come si legge in una nota stampa di Live Nation. Il cantante torna in Europa dopo 6 anni, l'ultima volta, infatti, fu per il Most Wanted Tour e sarà la sua prima volta in Paesi come Australia, Brasile e Giappone.

21 Novembre | Santo Domingo, Dominican Republic | Estadio Olimpico

5 Dicembre | San Jose, Costa Rica | Estadio Nacional

10 Dicembre | Mexico City, Mexico | Estadio GNP

11 Dicembre | Mexico City, Mexico | Estadio GNP

23 Gennaio | Medellin, Colombia | Estadio Atanasio Girardot

30 Gennaio | Lima, Peru | Estadio Nacional

5 Febbraio | Santiago, Chile | Estadio Nacional

13 Febbraio | Buenos Aires, Argentina | Estadio River Plate

20 Febbraio | Sao Paulo, Brazil | Allianz Parque

28 Febbraio | Sydney, Australia | ENGIE Stadium

Marzo 2026 | Tokyo, Japan

22 Maggio | Barcelona, Spain | Estadi Olimpic

26 Maggio | Lisbon, Portugal | Estadio Da Luz

30 Maggio | Madrid, Spain | Riyadh Air Metropolitano

31 Maggio | Madrid, Spain | Riyadh Air Metropolitano

20 Giugno | Dusseldorf, Germany | Merkur Spiel-Arena

23 Giugno | Arnhem, Netherlands | Gelredome

27 Giugno | London, UK | Tottenham Hotspur Stadium

1 Luglio | Marseille, France | Orange Velodrome

4 Luglio | Paris, France | La Defense Arena

10 Luglio | Stockholm, Sweden | Strawberry Arena

14 Luglio | Warsaw, Poland | PGE Narodowy

17 Luglio | Milan, Italy | Ippodromo La Maura

22 Luglio | Brussels, Belgium | King Baudouin Stadium