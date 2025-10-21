Axl Rose dei Guns N’ Roses ha un crollo, getta il microfono contro la batteria e abbandona il palco

Axl Rose è tornato ai vecchi fasti e durante un concerto a Buenos Aires dei Guns N’ Roses ha lasciato il palco dopo aver lanciato il microfono contro la batteria e averla presa a calci.

Axl Rose, frontman dei Guns N' Roses ha avuto un crollo nervoso durante un concerto in Argentina prendendo a calci la grancassa prima e poi gettando il microfono contro la batteria suonata dal nuovo acquisto della storica rock band americana Isaac Carpenter, prima di abbandonare il palco. I Guns sono nel mezzo del tour sudamericano e all'Estadio Huracan di Buenos Aires stavano suonando una delle loro canzoni più famose e amate, ovvero Welcome to the Jungle quando il cantante è parso perdere la pazienza, sfogarsi sulla batteria e abbandonare il palco.

In passato non erano rari questi atteggiamenti da parte di Rose benché in questi ultimi tempi le cose sembravano migliorate, almeno fino al concerto argentino. Nel mezzo dell'esibizione, infatti, il cantante ha lanciato il microfono contro la batteria, si è tolto la giacca di pelle lanciandola a terra e ha lasciato il palco visibilmente nervoso, come si vede dai vari video postati sui social network. Durante un altro momento dello spettacolo, invece lo si è visto andare verso la grancassa e prenderla a calci. Tornato sul palco si è rivolto al pubblico dicendo: "Allora, proverò a improvvisare!".

Carpenter, già batterista degli AWOLNATION è subentrato qualche mese fa a Frank Ferrer che era con la band da vent'anni, che pareva avesse lasciato la band in modo amichevole sebbene la settimana dopo il musicista avesse scritto su Instagram che era deluso: "L'ondata di amore che ho sentito dagli incredibili fan dei Guns N' Roses e dai miei colleghi nelle ultime 24 ore è stata incredibile. Proverò sempre immensa gratitudine e amore per Axl e la band, ma allo stesso tempo sono deluso perché questo capitolo è giunto al termine". Carpenter aveva già suonato assieme al bassista dei Guns N' Roses Duff McKagan nella band Loaded. Non è ben chiaro comunque il perché della frustrazione di Rose, se si è innervosito per motivi tecnici o ce l'avesse proprio col batterista.