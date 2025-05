video suggerito

Antonia, finalista ad Amici 24: "Ci tenevo a vincere la categoria Canto, essendo così vicina" Antonia è stata una delle finaliste di Amici 24, perdendo la categoria Canto contro Trigno ma conquistando il premio della Critica.

A cura di Redazione Music

Antonia, finalista di Amici 24

Antonia è stata la finalista dell'ultima edizione di Amici 24, uscita a pochi istanti dal potersi giocare la finale. La cantante, una delle finaliste annunciate del programma condotto da Maria De Filippi, ha perso contro Trigno la gara di Canto, non riuscendo, quindi, a vincere il premio della categoria, con questa edizione vinta dal ballerino Daniele. Antonia, nelle prime parole dette subito dopo la fine di questa edizione di Amici ha spiegato, senza troppi giri di parole, di essere delusa dal risultato, essendo arrivata a un metro dal traguardo: "Vi dico la verità – spiega a Witty Tv -, ci tenevo a vincere la categoria essendo così vicina, comunque era un desiderio, però sono contentissima".

Amici mi ha resa orgogliosa di me

"Dall'inizio del Serale, qualsiasi cosa fosse successa sarebbe andata bene per me. Non vedo l'ora di vedere le persone fuori, da quando sono entrata, vedevo la classifica ed ero sempre su, mi sono detta: ‘Wow', è stata la prima cosa della mia vita che mi ha permesso di darmi un po' d'amore perché è l'unica cosa che mi rende felice: quando vedevo quelle classifiche mi dicevo che non ero mai arrivata prima da nessuna parte. Io non ho mai vinto nessun premio, mai, quindi mi rendeva molto orgogliosa di me. Ero convinta di non saper più cantare, per un miliardo di motivi, ed essere qui adesso è fantastico" ha concluso la cantante.

Il primo Ep Relax

Romantica, Relax, Dove ti trovi tu e Giganti sono alcuni dei singoli inediti che la cantante ha portato durante la sua esperienza nella trasmissione. Benché Antonia non abbia vinto la trasmissione, ma ha portato a casa il Premio della Critica assegnato dai giornalisti, potrà comunque sfruttare un contratto discografico che la porterà a pubblicare il primo EP che si chiama proprio Relax e uscirà in fisico e in digitale dal 23 maggio per Eclectic Records/Warner Music Italy. Oltre ai brani già citati, con Relax che dovrà accompagnarla durante la stagione estiva, ci saranno anche gli inediti Weekend e Le curve.