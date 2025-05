Relax di Antonia, il testo e il significato dell’inedito ad Amici 24

video suggerito

Vincenzo Nasto

Antonia, via Amici 24

Lo scorso 6 gennaio, successivamente alla presentazione durante il day-time di Amici 24, è stato pubblicato il quarto round di inediti dei concorrenti della categoria canto. Tra questi, c'è anche Relax di Antonia, prodotta da D.whale, nome d'arte di Davide Simonetta. La canzone segue i successi di Giganti, Romantica e Dove ti trovi tu, che hanno collezionato rispettivamente 1,4 – 1,9 e 1,7 milioni di stream, mentre, per adesso, Relax, si ferma a 319mila ascolti su Spotify. Il prossimo 23 maggio, dopo la finale del talent, uscirà anche il suo primo Ep dal titolo Relax, prodotto e distribuito da Eclectic Records/Warner Music Italy, in cui saranno contenuti i 4 inediti e a cui si aggiungeranno anche altri due brani: Weekend e Le Curve. Grazie al successo dei suoi inediti su Spotify, proprio Antonia ha collezionato il premio Spotify Singles, prima di diventare una delle due concorrenti nella categoria canto ad accedere alla finale del programma, insieme a Trigno. Qui il testo e il significato di Relax.

Il testo della canzone Relax

Coda dell'occhio, mi basta e ti conosco

Cuore spezzato, occhi profondo rosso

Però ti giuro, sarà solo per un altro giorno

L'ultimo tango, da soli, di nascosto

Non ti avevo mai visto, maledetta la chimica

È delitto e castigo, è una cosa bellissima

Vento di scirocco, brucia la città

E suderemo il doppio se non vai un po' più piano

Relax

Che siamo quasi amici stasera

Chissà se invece è amore? Relax

Che poi amore amore non era

È una storia da mille e una sera, relax

Perché, stavo meglio con le trecce, sì o no?

Anche se non ti cambia niente, relax

Cos'è che mi resta di quel bacio che non dò, che non dai?

Amore adesso, amore mai

Freccia nel petto, mi centra al primo colpo

Cuore selvaggio, si è nascosto in mezzo al bosco

Però, ti giuro, lo ritrovo dopo solo un giorno

Il mondo è nostro solo dopo il tramonto

Non ti avevo mai visto, maledetta la chimica

È delitto e castigo, è una cosa bellissima

Vento di scirocco, brucia la città

E suderemo il doppio se non vai un po' più piano

Relax

Che siamo quasi amici stasera

Chissà se invece è amore? Relax

Che poi amore amore non era

È una storia da mille e una sera, relax

Perché, stavo meglio con le trecce, sì o no?

Anche se non ti cambia niente, relax

Cos'è che mi resta di quel bacio che non dò, che non dai?

Ma tu lo sai che spesso

Quello che provo non è quel che ti racconto

Niente di nuovo, nemmeno niente di rotto

Ah, c'è la pubblicità, che mi dice:"Relax"

Ah, quanto bene si sta, quanto male sta

Relax

Perché, stavo meglio con le trecce, sì o no?

Anche se non ti cambia niente, relax

Cos'è che mi resta di quel bacio che non dò, che non dai?

Amore adesso, amore mai

Il significato di Relax di Antonia

Relax di Antonia è una lovesong estiva in cui la notte nasconde tutti i sogni dei protagonisti, come quando Antonia canta: "Cuore selvaggio, si è nascosto in mezzo al bosco, però, ti giuro, lo ritrovo dopo solo un giorno, il mondo è nostro solo dopo il tramonto". La canzone vede la produzione di d.Whale, nome d'arte del producer e autore Davide Simonetta. Rispetto proprio a Dove ti trovi tu, gli ultimi due brani di Antonia prendono una direzione elettro-pop che sembra trovare una sua definizione più alta proprio in Relax. Infatti, la canzone viaggia verso una dimensione anche dance, legandosi con un doppio nodo all'arrivo dell'estate: l'immaginario descritto presenta due soggetti che si rincorrono tra il desiderio di unirsi in un bacio e la paura di soffrire: tutto questo mentre in sottofondo arriva dall'esterno, la ricerca di una leggerezza che si compie nel titolo Relax.