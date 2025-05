Semifinale Amici 2025, ad Antonia il premio Spotify Singles: cos’è e quali big della musica lo hanno ricevuto

video suggerito

Durante la semifinale di Amici 2025 è stato assegnato un ambito premio, che in passato è andato a nomi enormi della musica come Damiano David e ad artisti emergenti provenienti dai talent come Mida. Il premio Spotify singles è andato alla cantante Antonia per il successo del suo inedito Relax. Visibilmente emozionata, lo ha prelevato e ha chiesto cosa fare, cosa poter dire per commentare una notizia simile, scatenando la risposta ironica di Maria De Filippi: "Cosa fai? Te lo tieni".

Cos'è il premio Spotify singles e chi lo ha ricevuto

Spotify singles è uno dei premi più ambiti della musica, soprattutto per chi muove i primi passi sulle piattaforme di streaming. Il premio consiste nella possibilità di reinterpretare una propria canzone in una veste inedita e registrare un brano del passato ritenuto personalmente iconico per poi pubblicarli in esclusiva su Spotify, proprio come hanno fatto o big della musica internazionale e i migliori artisti emergenti, tra i quali: Taylor Swift, Ed Sheeran, Coez, Alicia Keys, Lewis Capaldi, The Kid Laroi, Coldplay, Harry Styles, Damiano David e Mida.

Quando Mida vinse il premio Spotify Singles

Cosa è successo alla semifinale di Amici: i finalisti e l'eliminato

Nella semifinale di Amici di Maria De Filippi 2025 sono stati scelti i 5 finalisti pronti a contendersi la vittoria nella finale di domenica 18 maggio. A sfidarsi saranno Alessia, Daniele, Francesco, Trigno e Antonia. Francesco è stato il primo a staccare il pass per la finale, grazie al voto unanime dei giudici: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'Amario. A seguire, Alessia e Daniele hanno conquistato il loro posto, lasciando Trigno, Nicolò e Antonia a giocarsi l'ultimo slot disponibile in un acceso ballottaggio. I tre dopo essersi esibiti sono rientrati in casetta per poi essere richiamati in studio alla presenza dei tre giudici e a lasciare il talent ad un passo dalla finale è stato Nicolò Filippucci. Ora l'attesa è tutta per la finalissima del 18 maggio, dove i 5 talenti si sfideranno per conquistare il titolo di vincitore di Amici 24.

Ospiti della semifinale di Amici sono stati: Annalisa, che ha presentato il suo nuovo singolo ‘Maschi', uscito l'8 maggio, e Fred De Palma, con il suo ‘Barrio Lambada'. Protagonista di un interessante monologo sulle scelte democratiche, con una riflessione sull'importanza del voto consapevole, è stata Geppi Cucciari, duramente attaccata sui social subito dopo.