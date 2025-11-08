Annalisa risponde agli hater: “Dicono che sono sempre in mutande? Sono frustrati, sui social sono cattivi a caso”

Annalisa – ph Nicholas Fols

Annalisa ha risposto a una domanda sulle critiche degli hater, le solite, quelle che riguardano il suo corpo e il suo modo di vestirsi. Durante un'intervista al programma di Radio Deejay Say Waaad?, con Michele "Wad" Caporosso, Annalisa – che ha pubblicato lo scorso 10 ottobre "Ma io sono fuoco" – ha risposto alla domanda del giornalista che le ha chiesto cosa direbbe alle persone che sui social commentano dicendo che la cantante fa vedere solo gambe e fondoschiena. Commenti che spesso le cantanti – loro più dei colleghi maschi – trovano sotto ai loro post sui social o a post e articoli che parlano di loro.

Annalisa ha risposto in maniera netta agli hater che le scrivono contro, spiegando che il suo approccio con questo tipo di commenti è quello di essere consapevole che chi commenta spesso lo fa a priori, senza neanche sapere ciò che commenta: "Io penso che quelli che scrivono quella roba là manco sanno che cosa stanno commentando. A volte leggo ‘questa è sempre in mutande' e magari invece sono con un maglione lupetto". Annalisa continua con una riflessione sulla frustrazione di chi sente il bisogno di esprimere qualunque proprio pensiero sui social: "Non so se guardano, magari lo fanno anche, però c’è tanta frustrazione, questo sì".

La cantante dice di aver capito che "la gente molto spesso sui social è molto cattiva, ma secondo me non è cattiva con la testa, è cattiva a caso. E onestamente ha ancora meno senso, però io non gli do peso, do peso zero a tutta questa gente". Nel suo ultimo album c'è una canzone intitolata Maschio, il primo singolo estratto, che parla proprio del ribaltamento dei generi, con Annalisa che si immagina nel corpo di un uomo, "Invertire Adamo ed Eva Fare a botte anche se non c'è bisogno" come canta nella canzone in cui ribalta le prospettive, anche a livello di immagine, con tagli di capelli e abiti considerati più maschili..