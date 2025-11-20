Alfa non andrà a Sanremo: “Non ho inviato canzoni al Festival, non voglio vivere con la paura di sparire”

Alfa nega la partecipazione a Sanremo 2026

Alfa nega la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo 2026, come ha confermato al suo pubblico durante il concerto alla Prealpi Sanbiagio Arena di Conegliano Veneto. Il cantante genovese ha annunciato di non aver proposto alcuna canzone al conduttore e direttore artistico Carlo Conti, quindi smentisce direttamente le voci che lo volevano tra i Big dell'edizione 2026. Il cantautore ha anche voluto spiegare il perché di questa scelta, dovuta innanzitutto al bisogno, dice, che ha l'arte e l'artista di prendersi una pausa, in un'industria frenetica che obbliga gli artisti a dover essere sempre presenti, pena il dimenticatoio da parte del pubblico.

"Ho visto un sacco di giornali fare il mio nome per il Festival di Sanremo – ha detto Alfa rivolto al suo pubblico -. Ma ci tengo a dirvi la verità, io non ho presentato nessuna canzone al Festival per un motivo molto semplice. È da due anni che sono in tour in giro per l'Europa continuamente, due anni incredibili, pieni di musica, pieni di vita, che rifarei daccapo. Ma dal Festival di Sanremo di un po' di anni fa non mi sono più fermato e per quanto io ringrazio ogni giorno di vivere di musica, credo anche che non esista l'arte senza pause, sono convinto di questa cosa e non voglio assecondare una paura che abbiamo molti molti cantanti hanno che è la paura di sparire e quindi ci porta a voler essere ovunque, no? Assecondare il bisogno di esserci sempre, esserci ovunque".

Alfa ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 con la canzone "Vai!", che si era qualificata al decimo posto. Il cantautore era stato molto apprezzato, anche per la cover che aveva cantato assieme a Roberto Vecchioni, con cui aveva duettato in "Sogna ragazzo sogna", che avrebbe anche inciso. Il cantautore ribadisce il proprio rispetto per il palco dell'Ariston ma per salirci, spiega, serve una canzone "che amo e che difenderei per sempre e in questo momento non ce l'ho". E confermando, quindi, che quest'anno non ci sarà, ribadisce anche una riflessione sull'arte: "non esiste l'arte senza pause e quindi finito il tour mi farò un viaggio, andrò da qualche parte".

Leggi anche Ace Frehley morto dopo una caduta, le cause del decesso del chitarrista dei Kiss

Il prossimo futuro dell'autore di "Bellissimissima", quindi, lo vedrà, piuttosto, in giro per il mondo, coi propri genitori e alla ricerca della patente: "Vorrei prendermi questi due mesi per prendere la patente. A fine novembre mi metto come obiettivo di farlo, e di farmi un viaggio, stare coi miei genitori e vivermi la mia vita. Che è sempre quella che ho messo dentro le canzoni. E proprio per questo in un periodo storico in cui l'intelligenza artificiale ti scrive le canzoni, la cosa più artistica che si possa fare è dire ‘Non ci sono, non ho bisogno di esserci in questo momento'". Alfa, intanto prosegue il suo tour che lo vedrà impegnato questa sera, 20 novembre al Palageorge di Montichiari, il 22 novembre allo RDS Stadium di Genova e il 29 al Palazzo dello Sport di Roma.