Al via la vendita generale dei biglietti dei concerti di Drake a Milano: prezzi e dove acquistarli

A cura di Vincenzo Nasto

Drake, via Comunicato Stampa

È stato annunciato nelle scorse ore il tour internazionale del rapper canadese Drake, che toccherà per la prima volta anche il suolo italiano con un doppio appuntamento il prossimo 29 e 30 agosto 2025 all'Unipol Forum di Milano. Insieme a lui il co-autore del suo ultimo lavoro discografico, il rapper PARTYNEXTDOOR, con cui ha collaborato per l'uscita dell'album Some Sexy Songs 4 U. Il suo tour europeo comincerà il prossimo 20 luglio da Birmingham, nel Regno Unito, prima di fermarsi a Manchester e volare in Olanda, per due concerti allo Ziggo Dome. Drake attraverserà Belgio, Svizzera, Germania, Svezia Danimarca, prima di atterrare per la doppia data italiana. La leg europea del rapper di Nokia si chiuderà il 23 settembre con l'ultimo spettacolo alla Barclays Arena di Amburgo. Il suo ultimo tour europeo risale al 2019, con The Assassination Vacation, che però non toccò le coste italiane. Ma andiamo a vedere quanto costano i biglietti per il concerto di Drake all'Unipol Forum di Milano.

Mappa Unipol Arena Milano, via Ticketmaster

Quanto costano i biglietti per i concerti di Drake a Milano

Non è ancora possibile conoscere i costi ufficiali dei biglietti per i due concerti in Italia di Drake che si terranno il prossimo 29 e 30 agosto 2025 all'Unipol Forum di Milano. Ma, osservando invece i costi delle altre arene europee attraversate dal rapper canadese, possiamo dedurre che il range di prezzi potrebbe aggirarsi tra i 150 e i 210 euro (esclusa commissione).

Platea: 150 euro

Golden Circle: 210 euro

Come acquistare i biglietti per Drake ad agosto 2025

Ma dove sarà possibile acquistare i biglietti per i due concerti in Italia di Drake che si terranno il prossimo 29 e 30 agosto 2025 all'Unipol Forum di Milano? Oggi, dalle ore 12, i biglietti saranno disponibili per coloro che possiedono una carta Mastercard, mentre dal 5 giugno, sarà possibile acquistare i biglietti per coloro che sono iscritti a MyLiveNation: si tratta della sezione in cui bisogna registrarsi gratuitamente e accedere al momento della prevendita. Mentre dal 6 giugno, sempre dalle ore 12, la vendita dei ticket sarà libera per tutti sui siti.