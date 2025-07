Al concerto degli Oasis si può tradire, Liam contro i Coldplay: “Fate quello che volete, non ci sono camere”

Chris Martin, la coppia beccata al concerto dei Coldplay e Liam Gallagher

Durante il concerto che gli Oasis hanno tenuto a Manchester nell'ambito del loro tour della reunion, Liam Gallagher ha fatto riferimento alla coppia formata da Andy Byron e Kristin Cabot, CEO e responsabile risorse umane dell'azienda Astronomer, che durante un concerto dei Coldplay è stata ripresa dal maxischermo svelando al mondo intero il presunto tradimento ai rispettivi coniugi. Il cantante della band inglese, infatti, ha voluto rassicurare il pubblico presente che non c'erano camere che riprendevano il pubblico e che ognuno, quindi era libero di divertisti con chi volevano, non come al concerto della band di Chris Martin.

Cosa ha detto Liam Gallagher contro i Coldplay

"Non ci importa con chi caz*o ti stai divertendo, o con chi ti stai divertendo. Non sono affari nostri" ha detto Liam Gallagher dal palco di Manchester facendo riferimento al video virale che, loro malgrado, ha reso famosi Byron e Cabot. Per i fan degli Oasis, quindi, niente camere, come ha spiegato il cantante che ha lanciato una frecciata ai colleghi: "Abbiamo piccioncini in casa? Non preoccupatevi, non abbiamo nessuna di quelle fottute telecamere sarcastiche dei Coldplay". Insomma, gli Oasis non hanno perso occasione per fare ironia sul caso gossipparo-musicale più chiacchierato della settimana.

Il caso Byron e Cabot al concerto dei Coldplay

Ma cosa è successo al concerto dei Coldplay? Durante un momento chiamato Jumbotron Song, in cui Martin improvvisa dei versi a seconda di chi è inquadrato sul maxischermo, sono stati ripresi mentre erano abbracciati e appena resisi conto che erano sullo schermo hanno goffamente cercato di nascondersi alla vista di migliaia di persone. Un atteggiamento che, ovviamente, più che nasconderli li ha portati a diventare noti in tutto il mondo, rendendo evidente quello che è noto come effetto Streisand, ovvero quel fenomeno per cui il tentativo di censura rende la cosa censurata ancora più visibile. In pochi minuti si è scoperta l'identità dei due che hanno avuto ripercussioni sia nella vita privata che in quella lavorativa, con il Ceo dell'azienda che si è dimesso.