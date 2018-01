Jobs Act no, legge Fornero in parte. Questa mattina il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi delinea alcuni punti del programma del centrodestra e delle prime mosse al governo in caso di vittoria elettorale. E quel che emerge è che uno degli obiettivi principali è quello di abolire il Jobs Act voluto da Renzi. Per quanto riguarda la legge Fornero sulle pensioni, invece, c’è stato un mezzo passo indietro di Berlusconi che ora non parla più di abolizione ma solo di revisione di alcuni parti del provvedimento.

Berlusconi promette che in caso di vittoria abolirà il Jobs Act: “Lo abolisco – spiega intervistato da Radio Anch’io, su Radio Uno – perché è stata solo un’iniezione per i contratti provvisori. Su dieci contratti otto sono stati temporanei”. Il problema, secondo il leader forzista, è che soprattutto in caso di occupazione giovanile si tratta “di lavoro a termine: il Jobs Act a gennaio finirà e si esaurirà la sua azione”.

Sulla questione immediata è arrivata la replica del segretario del Pd Matteo Renzi: "Saranno contenti gli imprenditori del Nordest, il mondo produttivo. Vorrei vedere che ne pensano gli imprenditori, di tornare al mondo del lavoro del passato. La riforma dell'articolo e il 18 e Jobs Act hanno permesso di sbloccare il paese. Hanno dato una spinta a rimettersi in gioco a tante persone, ma non è sufficiente".

Niente abolizione della legge Fornero.

L’accordo nel centrodestra tra Berlusconi, Salvini (Lega) e Meloni (Fratelli d’Italia), più la quarta gamba del polo, si fondava su una premessa: l’abolizione della legge Fornero. Ma su questo punto Berlusconi sembra avere un parziale ripensamento. “Fornero – afferma il leader di Fi – ha ragione quando dice che non si può abolire tutta la legge, noi infatti intendiamo cancellare i provvedimenti iniqui del provvedimento. L'innalzamento dell'età pensionistica ha un senso ma non credo che sia giusto farlo da subito”.

“Siamo d'accordo – continua Berlusconi – sul fatto che l'innalzamento della vita degli italiani possa portare a un innalzamento dell'età in cui gli italiani possono andare in pensione, ma questo non crediamo sia giusto farlo immediatamente quando le persone hanno già dei progetti di vita e degli investimenti consolidati. Quindi guarderemo alla legge Fornero con molto buon senso e cambieremo le cose che riterremo corretto e giusto cambiare”.

’Salvini ha cambiato idea sull’euro’.

Parlando ancora dei suoi alleati, Berlusconi afferma che “Salvini ha cambiato opinione circa l’euro ed è d'accordo che sia molto difficile, se non impossibile, per l'Italia uscirne. Quindi nessuna divergenza con noi. Il problema dell'euro non è un problema per noi. È stata una cosa difficile per noi entrare nella moneta unica, ma ormai ci siamo e non possiamo venirne fuori se non con difficoltà, quindi resteremo nell'euro”.

Fontana candidato in Lombardia.

Berlusconi annuncia anche, sempre su Radio Anch’io, che il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Lombardia sarà Attilio Fontana. “Salvini lo ha indicato, noi abbiamo chiesto di fare dei sondaggi che hanno dato esito positivo per il nome indicato dalla Lega”.

Sulla decisione di Maroni di non ricandidarsi, Berlusconi aggiunge: “Non c'è nessuna azione venuta da noi, il signor Maroni ha preso una decisione personale, noi l'abbiamo appresa insieme alla Lega e a Salvini, non abbiamo nessun, nessun accordo con il signor Maroni per quanto riguarda l'ipotesi di una sua presenza nel governo futuro del centrodestra”.

Elezioni nel Lazio: ‘Pirozzi può sottrarre voti’.

Per quanto riguarda le elezioni regionali previste nel Lazio, come già detto negli scorsi giorni, per Berlusconi “Gasparri può essere un ottimo governatore”. Però, secondo il leader di Fi, “occorre essere sicuri del risultato vincente se Gasparri sarà il nostro rappresentante. Quindi dobbiamo garantire che non ci siano nel centrodestra presenze che possono sottrarre voti e determinare una sconfitta, invece che una vittoria. Mi riferisco anche a Pirozzi”.