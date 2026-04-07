Smart working, targhe alterne e limiti ai condizionatori: governo valuta il lockdown energetico

Il governo lavora a misure graduali per ridurre i consumi in caso di crisi energetica, dal contenimento di condizionatori e illuminazione pubblica fino a interventi su mobilità e produzione industriale, senza che al momento siano state prese decisioni definitive. Si tratta di scenari preparatori da attivare solo se la pressione energetica dovesse aumentare.

Non esiste ancora un piano ufficiale né una misura pronta a scattare, ma nei ministeri e nei tavoli tecnici si lavora da settimane a scenari di emergenza in caso di aumento della pressione energetica. L'ipotesi di un "lockdown energetico" a maggio, più un'etichetta che un provvedimento concreto, raccoglie in realtà un insieme di interventi graduali, pensati per essere attivati solo se necessario. A rendere concreto questo scenario è un contesto internazionale profondamente instabile: il protrarsi del conflitto in Asia sud-occidentale, i timori legati a eventuali interruzioni nello Stretto di Hormuz (da cui passa una quota significativa delle forniture globali) e un equilibrio europeo, pur rafforzato rispetto al passato, ancora vulnerabile agli shock esterni. In questo quadro, il governo guidato da Giorgia Meloni si starebbe muovendo su due fronti che non sempre però coincidono: da una parte la gestione immediata dei prezzi, dall'altra la preparazione di misure volte a ridurre i consumi.

A spostare il tema dal piano tecnico a quello politico ci pensano poi le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha ammesso come il rischio di uno scenario restrittivo "non sia più solo teorico": "È ciò che si teme", ha infatti spiegato, precisando che in caso di peggioramento "non tutto ma molto" potrebbe essere coinvolto. Il riferimento a maggio indica più che una scadenza già fissata una finestra temporale sensibile: è in quel periodo, infatti, che potrebbero emergere le prime criticità legate a scorte e flussi di gas. Non significa che scatteranno automaticamente misure restrittive, ma che, in assenza di miglioramenti sul fronte internazionale, il governo potrebbe trovarsi costretto a decidere se e come intervenire.

Ridurre i consumi senza fermare le attività

La prima fase di intervento è quella meno visibile, ma anche la più immediata: ridurre i consumi diffusi senza ricorrere a limitazioni vere e proprie. Al centro dell'attenzione ci sono i condizionatori, che negli uffici pubblici e nei grandi spazi commerciali rappresentano una quota significativa della domanda elettrica nei mesi estivi. L'ipotesi è sostanzialmente quella di ripristinare soglie minime di temperatura, già adottate in passato, per evitare un uso eccessivo degli impianti. A queste misure leggere si affiancano poi interventi come la riduzione dell'illuminazione pubblica e monumentale e campagne informative rivolte a famiglie e imprese per contenere i consumi. Singolarmente hanno un impatto limitato, ma su larga scala possono contribuire in modo significativo a ridurre la domanda complessiva.

Si tratta di un approccio coerente con le indicazioni della Commissione europea, che da mesi insiste sulla necessità di tagliare i consumi energetici, anche se le scelte nazionali non sempre sono state perfettamente allineate.

Targhe alterne e smart working

Se lo scenario dovesse peggiorare, il secondo livello di intervento riguarderebbe direttamente gli spostamenti e l'organizzazione del lavoro. Tra le opzioni che vengono valutate c'è il ritorno delle targhe alterne nei centri urbani, uno strumento già utilizzato in passato per contenere l'uso di carburanti senza arrivare a un blocco totale del traffico. In parallelo, si guarda allo smart working, che durante la pandemia era stato introdotto per ragioni sanitarie ma che oggi verrebbe utilizzato con una finalità diversa: ridurre gli spostamenti quotidiani e quindi i consumi legati alla mobilità. In Italia una parte della pubblica amministrazione ha già strutture e procedure che permetterebbero un'estensione relativamente rapida, anche se resta da capire con quali limiti e per quanto tempo.

Le misure più pesanti restano sullo sfondo

Solo in uno scenario più critico entrerebbero in gioco interventi più incisivi, che nei documenti vengono evocati ma non dettagliati. Si parla, ad esempio, di una possibile rimodulazione della produzione industriale nei settori più energivori o, nei casi estremi, di forme di razionamento. Sono ipotesi che riportano alla memoria le crisi energetiche del passato, ma che oggi si inseriscono in un contesto diverso, in cui il sistema economico è più complesso e i consumi sono molto più elevati. Proprio per questo restano, almeno per ora, sul piano delle eventualità.

La didattica a distanza

Dentro questo quadro si è inserita anche la proposta di ricorrere alla didattica a distanza per ridurre i consumi energetici negli edifici scolastici. Un'ipotesi avanzata dal sindacato Anief e che ha riaperto un dibattito già visto durante la pandemia. Al momento, però, non è una strada che il governo sembra voler percorrere. L'orientamento resta quello di mantenere in presenza le attività considerate essenziali, e la scuola rientra tra queste. La Dad, quindi, non è sul tavolo come misura operativa, ma come opzione estrema legata a uno scenario molto più grave.

Prepararsi senza decidere (per ora)

Più che un vero "lockdown energetico", quello che si delinea è insomma un insieme di scenari possibili, costruiti per essere attivati solo in caso di necessità. Il lavoro in corso è soprattutto preparatorio: mettere in fila le opzioni, valutarne l'impatto, capire quali leve possono essere utilizzate e con quali tempi.