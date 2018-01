Elezioni 2018, Centrodestra ufficializza la coalizione a quattro: “Via la legge Fornero”

Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e quarto Polo concorreranno insieme alle elezioni del 4 marzo 2018. Lo hanno annunciato in una nota congiunta Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni dopo il vertice di Arcore. Indicate anche le priorità del programma di governo: “Meno tasse e burocrazia, via la legge Fornero”.