Violento nubifragio alle Isole Eolie: a Lipari strade invase dall’acqua, persone bloccate in mare aperto

Un violento nubifragio si è abbattuto in queste ore alle Isole Eolie. Il forte temporale ha causato l'allagamento di strade che si sono trasformate in veri e propri fiumi: le auto sono rimaste in parte sommerse dall'acqua causando non pochi problemi. Il paese più colpito è Lipari, soprattutto via Tenente Mariano Amendola che è stata completamente invasa dall’acqua. Anche via Roma, Calandra e Marina Lunga.

I disagi si sono verificati anche in mare dove alcune imbarcazioni sono rimaste bloccate e non riuscivano a rientrare in porto a causa del nubifragio. Non solo, a Panarea i collegamenti telefonici sono andati in tilt sempre a causa di una tromba marina. Le forti piogge sono continuate per tutta la giornata di oggi sabato 16 agosto. Si contano i disagi: molte case e attività commerciali sono allagate.

