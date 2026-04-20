Comprano auto per 26mila euro, revocano il bonifico e la rivendono a 15mila, truffa a Parma: “È il nostro lavoro”

Il raggiro ai danni di un 28enne che aveva messo in vendita la sua auto online. Quando ha richiamato al numero che lo aveva contattato si è sentito rispondere “Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro”.

Un giovane di 23 anni è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Parma con l’accusa di truffa dopo aver comprato l’auto per 26mila euro da un privato revocando subito dopo il bonifico e rivendendola poi a 15mila euro in breve tempo. Il raggiro ai danni di un 28enne parmense che aveva messo in vendita la sua vettura su alcuni portali online a inizio anno ed era stato contattato da una donna fortemente interessata all’acquisto.

Secondo le indagini dei carabinieri della Stazione di Fontanellato a cui il truffato si era rivolto, il meccanismo della truffa era ben congegnato e rodato e ha visto come protagonista un giovane già noto per questo tipo di truffe, con precedenti specifici e un modus operandi consolidato.

Il meccanismo era semplice e dopo il primo contatto a distanza a opera della donna, tutto è passato nelle mani del 23enne che al momento della consegna della vettura si è presentato come il marito. Dopo aver chiesto rassicurazioni su immatricolazione, chilometraggio e stato del veicolo per sembrare ancora più interessata, la coppia aveva accettato di procedere con un bonifico, contestuale alla consegna del mezzo.

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Dopo la prova su strada, l’uomo quindi ha disposto il bonifico online sul telefono e il venditore si è fidato avendo ricevuto la conferma dell’operazione anche se senza accredito. Le due parti quindi hanno firmato i documenti presso un’agenzia di pratiche auto di Parma per il passaggio di proprietà e tutto sembrava risolto. Peccato che dopo i tre giorni per l'accredito previsti, il venditore ha scoperto che il bonifico era stato revocato e lui non aveva ricevuto nulla.

L’uomo ha subito chiamato al numero della donna che lo aveva contattato che avrebbe però portato avanti la farsa parlando di un errore e invitando la vittima a raggiungerla nel Ravennate per un pagamento in contanti. Qui il venditore ha scoperto che in realtà la donna non c’era e aveva raggirato allo stesso modo altre persone.

Probabilmente era solo un modo per allungare i tempi e permettere al complice di rivendere l’auto come ha scoperto la vittima del raggiro recandosi al PRA per provare a far cancellare il passaggio di proprietà. La vettura infatti era stata venduta in fretta e furia a Milano per 15mila euro. Quando ha provato a telefonare di nuovo a quel numero ha avuto la conferma definitiva, “Ti abbiamo truffato, è il nostro lavoro” si è sentito rispondere dall’altra parte del telefono.

Il 28enne non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri che, dopo una lunga indagine, attraverso accertamenti bancari, dati del Pra e utenze telefoniche utilizzate, sono riusciti a risalire al 23enne denunciandolo all’autorità giudiziaria.