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Vende spiedino a 1700 euro a un ignaro turista alterando il Pos: truffa da record su una spiaggia di Rio

La polizia brasiliana ha arrestato un uomo considerato parte di una banda che prende di mira i turisti pattuendo un prezzo per lo street food ma poi altera l’importo finale del pagamento elettronico aggiungendo semplicemente gli zeri alla fine senza che le vittime se ne accorgano in tempo.
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A cura di Antonio Palma
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Un normale spiedino di carne da pochi euro venduto all'astronomica cifra di circa 1700 euro, è l'incredibile truffa ai danni di un ignaro turista andata in scena su una spiaggia di Rio de Janeiro in Brasile. Con un raggiro ben rodato, il malfattore con alcuni complici è riuscito a far pagare ad un turista britannico 10mila reais, circa 1700 euro, al posto dei 10 reais, 1,70 euro pattuiti per lo street food della bancarella.

Il raggiro è andato in scena lunedì scorso sull'affollato lungomare della spiaggia di Copacabana, nella Zona Sud della città di Rio de Janeiro, dove il venditore ambulante si era già accordato con altri complici per truffare i tanti turisti che circolano in zona in cerca di cibo di strada. Una truffa semplice e immediata che prevedeva semplicemente di distrarre il turista preso di mira durante il pagamento con carta elettronica per spillargli una somma esorbitante.

Il meccanismo era rodato, mentre il turista veniva distratto, il venditore aggiungeva al terminale altri zeri alla cifra concordata facendogli pagare una somma enorme. In questo caso però è andata male perché il villeggiante straniero si è accorto di tutto e ha avvertito la polizia che è intervenuta sul posto e arrestato il truffatore che deve rispondere ora del reato di frode aggravata.

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La polizia brasiliana, che ha diffuso anche un filmato in cui l'uomo viene arrestato e portato via in centrale dagli agenti della Stazione di Polizia Speciale per l'Assistenza Turistica, ritiene che il truffatore facesse parte di una banda che prende di mira turisti stranieri con lo stesso stratagemma e che opera nella zona sud di Rio. Del resto non è la prima volta che un turista cade vittima di una truffa del genere in Brasile.

Le indagini indicano che il gruppo avvicina i turisti offrendo prodotti come bevande, sigarette e cibo a prezzi già gonfiati. Tuttavia, al momento del pagamento, i criminali impongono prezzi esorbitanti senza che le vittime se ne accorgano.  Un altro caso eclatante era avvenuto nel gennaio scorso quando una donna argentina si è ritrovata a pagare 20.000 reais (quasi 3.400 euro) per una pannocchia di mais che sarebbe dovuta costare appena 20 reais , vale a dire poco più di tre euro.

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