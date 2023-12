Vasto incendio in un mobilificio di Azzano Decimo: soccorse tre persone intossicate dal fumo Un grosso incendio è scoppiato in un mobilificio, il Fiver, di Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, nel pomeriggio di sabato 16 dicembre. Le fiamme hanno iniziato a svilupparsi intorno alle 14:30. A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti, allarmati dalla densa nube di fumo nero che proveniva dai capannoni dell’azienda. Il sindaco Piccini raccomanda: “Tenete le finestre chiuse”.

A cura di Eleonora Panseri

A far scattare l'allarme, secondo quanto riporta Il Gazzettino, sarebbero stati alcuni residenti che hanno contattato il numero unico per le emergenze, allarmati dalla densa nube di fumo nero che proveniva dai capannoni dell'azienda. L'intera area è stata chiusa e il traffico è stato bloccato.

L'intervento dei soccorritori: tre persone intossicate

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, giunti da vari distaccamenti e dal comando provinciale di Pordenone. Il mobilificio si trova in via Comugne di Sopra, all'angolo con via Ponte Luma, nella zona industriale della cittadina. Da quanto si apprende, sembra che il fuoco sia divampato nel corso di lavori di impermeabilizzazione del tetto del mobilificio.

Sul luogo dell'incendio sono arrivate anche due ambulanze per soccorrere tre persone che sono state trasportate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone per una leggera intossicazione. La colonna di fumo è visibile da molti chilometri di distanza, mentre la temperatura nella zona è molto elevata, secondo quanto riferiscono i presenti.

Il sindaco di Azzano: "Tenete le finestre chiuse"

Anche il sindaco di Azzano Decimo, Massimo Piccini, è intervenuto sul posto, insieme agli agenti della polizia locale e alla protezione civile. "Raccomando alla popolazione, specie quella che si trova nelle vicinanza del mobilificio Fiver, di tenere le finestre chiuse. Non sappiamo ancora se all'interno ci sono sostanze tossiche", ha detto il primo cittadino, che ha parlato di un "incendio di proporzioni clamorose", aggiungendo che "l'intera struttura è andata a fuoco". Anche il vicesindaco Giacomo Spagnol invita a non avvicinarsi alla zona interessata dall’incendio. per non compromettere i soccorsi.