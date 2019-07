Un vasto incendio si è propagato oggi in provincia di Cagliari, costringendo alcune persone a lasciare le proprie case. Le fiamme sono cominciate a divampare verso le 15 del pomeriggio nelle vicinanze della statale 125, nel Comune di Maracalagonis, nei pressi del litorale che porta a Villasimius. L'incendio è scoppiato in aperta campagna e si è velocemente propagato a causa del maestrale. Il vento che continua a soffiare in queste ore in molte zone della Sardegna ha alimentato i fuochi, che hanno devastato un ampio territorio fra Maracalagonis, Burcei e Quartucciu. Alcune abitazioni sono state evacuate per ragioni di sicurezza.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, il Corpo forestale, la Protezione civile e numerosi volontari. Sono stati utilizzati anche quattro Canadair e cinque elicotteri della flotta regionale per domare i roghi. Un secondo incendio ha anche interessato la zona di Olbia, ma è stato prontamente circoscritto e soffocato. A quanto informano i quotidiani locali, al momento non si registrerebbero danni a abitazioni. È invece andata a fuoco una vasta porzione di macchia mediterranea, alberi e stoppie. L'incendio ha prodotto una nube di fumo visibile anche a distanza, fin dalle spiagge di Quartu. Le fiamme sono invece arrivate alla zona di Piscina Nuxedda.