Valanga Val d’Aosta, individuati morti i 3 dispersi: c’è anche il campione azzurro Lorenzo Holzknecht I tre corpi senza vita vengono dunque portati ad Aosta. Tra loro Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo con diverse medaglie vinte. Sandro Dublanc e Elia Meta le altre vittime. La slavina li ha sorpresi durante un fuoripista in Val di Rhemes.

A cura di Biagio Chiariello

Lorenzo Holzknecht

C’è anche Lorenzo Holzknecht fra le persone travolte ieri, 13 aprile, da una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. 39 anni, ligure ma cresciuto in Valtellina, era uno sciatore iridato della Nazionale. Così come per Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves, i loro corpi sono stati rinvenuti senza vita e portati ad Aosta. Le operazioni di riconoscimento sono affidate alla Guardia di Finanza.

La valanga in val di Rhemes durante un fuoripista

La slavina si è staccata intorno alle 14 di ieri dal costone di una montagna, in zona Tsanteleina, cima di 3.601 metri, e ha sorpreso il gruppo impegnato in un fuoripista. Assieme a loro c’era l’istruttore del corso Matteo Giglio, 49 anni, che è riuscito a chiamare i soccorsi con un sistema satellitare. Le sue condizioni non sono gravi.

La zona è al confine tra Italia e Francia e gli enti di soccorso di entrambi i Paesi hanno raccolto la richiesta. I soccorritori hanno raggiunto il posto via terra, perché le condizioni meteo avverse non consentono l'utilizzo dell'elicottero. Poi le ricerche sono state interrotte per la notte. Stamane sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza hanno individuato i corpi senza vita dei tre dispersi.

Lorenzo Holzknecht

Chi sono i dispersi, c'è anche Lorenzo Holzknecht

Lorenzo Holzknecht, 38 anni di Sondalo (SO), cresciuto a Bormio, era uno scialpinista della squadra azzurra. Nel suo palmarès un oro (in staffetta nel 2010), un argento e due bronzi ai mondiali, due ori, un argento e un bronzo agli Europei.

Elia Meta

Dublanc e Meta erano iscritti all’albo professionale regionale delle guide alpine ed aspiranti guide dal 2020.