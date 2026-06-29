Iran, la guerra in diretta: domani i negoziati a Doha su Hormuz. Axios: “Teheran- USA hanno concordato di cessare attacchi”

L'Europa rischia di arrivare alla stagione invernale con gli stoccaggi di gas al livello più basso degli ultimi 15 anni, esponendo imprese e famiglie a nuovi rialzi dei prezzi. Lo riferisce il quotidiano britannico Financial Times, citando stime della società di consulenza Wood Mackenzie, secondo cui gli impianti di stoccaggio dell'Unione europea potrebbero chiudere la fase di riempimento, che va di norma da aprile a ottobre, solo al 76 per cento della capacità. Si tratterebbe del livello più basso almeno dal 2011, secondo i dati di Gas Infrastructure Europe. Le scorte europee avevano iniziato la stagione di riempimento al 28 per cento dopo un inverno particolarmente freddo e si attestano ora in media al 48 per cento. A pesare sul mercato è stata anche la guerra tra Stati Uniti e Iran, che ha interrotto le spedizioni di gas naturale liquefatto attraverso lo Stretto di Hormuz, da cui transita circa un quinto delle forniture globali, e ha ridotto la produzione in Qatar ed Emirati Arabi Uniti. "Siamo in una fase critica dell'estate per i piani europei di ricostituzione delle scorte di gas", ha dichiarato Natasha Fielding, analista di Argus Media, avvertendo che più a lungo resterà limitata l'offerta di Gnl, piu' basse saranno le scorte europee all'inizio dell'inverno e maggiore sara' il rischio di picchi dei prezzi. I prezzi benchmark europei del gas si attestano intorno a 40 euro per megawattora, un livello vicino a quello precedente all'inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran e molto lontano dal picco di 342 euro per megawattora raggiunto dopo l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022.