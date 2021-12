Val d’Aosta, valanga a La Thuile travolge diversi sciatori: estratti vivi da sotto la neve L’incidente intorno alle 13 nella zona del Piccolo San Bernardo: diversi gli sciatori coinvolti, due di loro sono stati estratti vivi dalla neve.

A cura di Biagio Chiariello

Una valanga si è staccata poco dopo le 13 nella zona del Piccolo San Bernardo, sopra La Thuile, in Valle d'Aosta, travolgendo un gruppo di sciatori. Due di loro sono stati estratti vivi dalla neve, mentre gli altri non hanno subito conseguenze. Lo ha confermato Killy Martinet, presidente delle funivie del Piccolo San Bernard. I tecnici del Soccorso Alpino Valdostano hanno raggiunto il luogo della valanga in elicottero e stanno procedendo alle operazioni di soccorso.

Si tratta del secondo incidente di questo tipo avvenuto in Valle d'Aosta in pochi giorni: il 29 novembre, tra Cervinia e Valtourneche, un addetto alle piste, il 58enne Leonardo Pession, stato travolto da una valanga sulla pista, a oltre 3mila metri di quota. L’uomo è stato estratto dalla neve e trasportato in elicottero ad Aosta dove è morto il giorno successivo.

