Uova fresche ritirate dal commercio per rischio microbiologico, l’allerta: “Non consumatele”

Tre lotti di uova fresche di categoria A sono state ritirate dal commercio a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Lo rende noto il gruppo GrosMarket, catena di supermercati cash and carry all’ingrosso. Oggetto dell’allerta alimentare varie confezioni di uova vendute a marchio “L’Uovo del Podere”. Due gli avvisi di richiamo che si riferiscono a due diversi confezionamenti dello stesso prodotto e datati entrambi 7 novembre.

Interessate dal richiamo precauzionale sono: le uova fresche medie di categoria A ‘speciali’ “L’Uovo del Podere” confezionate in casse da 90 uova ciascuna e vendute sfuse con i numeri di lotto Z56270, Z56315 e Z56351, e con le date di scadenza 15 novembre 2025, 16 novembre 2025 e 18 novembre 2025; e le Uova di categoria A “Sfoglia Gialla” vendute in casse da 30 uova ciascuna con i medesimi numeri di lotto e date di scadenza.

Le uova oggetto del ritiro dal commercio sono prodotte dalla Società Agricola Fiorin di Lionello &C SS per la ditta Eurovo S.r.l. di Lugo nello stabilimento di Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di un presunto rischio microbiologico non meglio identificato. Nello stesso avviso, l’azienda invita gli utenti a non consumare il prodotto e a restituire le confezioni di uova con il lotto sopra indicato al punto vendita d’acquisto.

Nelle ultime settimane si sono susseguiti in Italia i richiami precauzionali di uova un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Uno dei principali richiami ha riguardato le uova Spinova con decine di lotti coinvolti, sempre per potenziale rischio microbiologico, ma altri ritiri dal commercio sono scattati anche per uova Bio per sospetta salmonella.