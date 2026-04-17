Allerta meteo gialla domani 18 aprile in Molise per rischio idrogeologico: le zone colpite

Tempo asciutto e soleggiato sull’Italia ma persistono condizioni di rischio idrogeologico per il Molise. La Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per sabato 19 aprile.

Persistono condizioni di rischio idrogeologico residuo per il Molise dopo le pesanti piogge dei giorni scorsi e dunque anche per domani, sabato 18 aprile, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su tutti i settori della regione. Mentre il tempo migliora su tutta la Penisola, infatti, il Molise deve fare fronte ancora con dissesti idrogeologici diffusi sul territorio.

Allerta meteo gialla in Molise sabato 18 aprile

Il maltempo, i temporali e le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi infatti hanno determinato in Molise diversi smottamenti e frane sul territorio, anche in aree caratterizzate da un'elevata densità di infrastrutture ed edifici. Si tratta di “particolari condizioni che impongono il mantenimento di una fase di vigilanza attiva” spiegano dalla Protezione Civile regionale del Molise. In base alle condizioni note e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato quindi per la giornata di sabato 18 aprile una nuova allerta meteo gialla in Molise rischio idrogeologico. Ecco il bollettino delle allerte meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Cielo sereno su tutta l’Italia, le previsioni meteo di sabato18 aprile

Le previsioni meteo di sabato 18 aprile indicano cielo soleggiato su tutto il nord ad eccezione di qualche nube a ridosso dei rilievi, dove saranno possibili isolati e deboli piovaschi. Cielo sereno anche al centro a parte qualche nube sul basso Lazio e sui rilievi centro meridionali della Sardegna, dove saranno possibili deboli piogge nelle ore centrali della giornata. Al sud nuvolosità più compatta su Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di occasionali piovaschi, anche a carattere di temporale. Soleggiato altrove. Temperature generalmente stazionarie.