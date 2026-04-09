Uova di Pasqua richiamate dal commercio per allergeni non dichiarati: rischio per celiaci, i lotti interessati

Una serie di lotti di uova di Pasqua vendute a marchio “Mennella” sono state richiamate dal commercio a causa del rischio di presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. L’allarme interessa in particolare i celiaci che non devono consumare assolutamente il prodotto. Lo ha annunciato il Ministero della salute attraverso il proprio portale web dedicato agli Avvisi di sicurezza e al richiamo dei prodotti alimentari da parte dei produttori.

Oggetto del ritiro dal commercio è l’Uovo Nocciolato Mennella venduto in vari gusti in confezioni da circa 450 grammi ciascuna. I lotti interessati dal richiamo sono quelli con i numeri 57/26, 058/26 e 084/26 tutti con termine minimo di conservazione fissato alla fine del mese di agosto 2026. Le uova di cioccolato interessate dall’avviso sono prodotte dalla ditta Artika S.r.l. nel proprio laboratorio di Torre del Greco, nella città metropolitana di Napoli.

Come spiega l’avviso di richiamo, datato 7 aprile ma pubblicato solo ieri dal Ministero della salute, il richiamo delle uova di Pasqua è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzione a causa di un errore di etichettatura sulle confezioni del tipico dolce pasquale. L’allarme interessa in particolare i celiaci perché sulle etichettar le uova sono dichiarate come senza glutine ma l’azienda crede sia possibile una contaminazione crociata, ossia un trasferimento involontario con alimenti con glutine o con superfici o utensili contaminati.

Le Uova di cioccolato interessate sono state già ritirate dal commercio ma per i consumatori che avessero già acquistato le confezioni con lotto e scadenza sopra riportati e che sono allergici o intolleranti al glutine, la cioccolata non va assolutamente consumata per evitare rischi.

“II consumo del prodotto può rappresentare un rischio per le persone allergiche o intolleranti al glutine. Invitiamo i consumatori allergici o intolleranti al glutine a non consumare il prodotto e a restituirlo per il rimborso” spiega il produttore.