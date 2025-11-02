Uova fresche Bio richiamate dal commercio per sospetta salmonella: l’allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha annunciato l'immediato richiamo dal commercio di una serie di lotti di uova fresche Bio a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di salmonella nelle uova confezionate.

Si tratta di due avvisi di richiamo pubblicati sul portale del Ministero della Salute dedicato alle allerte alimentari e ai richiami precauzionali disposti dagli operatori. Entrambi riguardano uno stesso prodotto e lo stesso lotto di produzione che però viene venduto in due confezioni diverse. Nel dettaglio, si tratta delle uova fresche biologiche di Categoria A vendute a marchio "L'uovo d'oro".

Le uova oggetto del richiamo sono prodotte dall'azienda agricola "L'uovo d'oro s.r.l. società agricola unipersonale" nel proprio stabilimento di campagna, in provincia di Salerno. Le confezioni interessate sono quelle da due uova e da 6 uova.

I Lotti interessati dal provvedimento corrispondono alle date di scadenza delle uova: coinvolte tutte le confezioni con scadenza dal 12 novembre fino al 26 novembre con codice stalla stampigliato sull'uovo "0IT022SA378.

Come spiegano i due avvisi di richiamo, datati 31 ottobre ma pubblicati ieri sul portale del Ministero della Salute, il richiamo delle uova e scattato a scopo cautelativo da parte del produttore per una sospetta contaminazione da salmonella sub enterica Sier Enteritidis.

Le confezioni interessate sono state già a ritirare dagli scaffali dei supermercati e negozi, ma chi avesse acquistato le uova con i Lotti sopra indicati, e pregato di non consumarle ma restituire le confezioni al. State acquistate.

La Salmonella sub. enterica Sier Enteritidis è un batterio che causa la gastroenterite, una delle infezioni più comuni da Salmonella. Le salmonelle non tifoidee, responsabili di oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali, sono una delle cause più frequenti di tossinfezioni alimentari nel mondo industrializzato e responsabili di forme cliniche a prevalente manifestazione gastroenterica.