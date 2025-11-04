Si allarga il richiamo delle uova Spinova: tutti i lotti interessati. L’allerta del Ministero

Il Ministero della Salute amplia il richiamo delle uova Spinovo per un potenziale rischio microbiologico non specificato. Coinvolti nuovi lotti e formati prodotti nello stabilimento di Spino d’Adda (Cremona). L’azienda invita a non consumarle e a restituirle ai punti vendita.

Si amplia il richiamo delle uova a marchio Spinovo. Il Ministero della Salute ha infatti diffuso un nuovo avviso riguardante ulteriori lotti e formati di uova fresche prodotti dall’azienda, in seguito a un richiamo precauzionale disposto dallo stesso produttore. Come già accaduto la settimana scorsa, il motivo dell’allerta è la presenza di un potenziale rischio microbiologico, che tuttavia non è stato specificato nei dettagli.

Tutti i lotti coinvolti risultano fabbricati dalla ditta Spinovo di Mazzini Pierluigi, con sede in via Fornace 1 a Spino d’Adda, in provincia di Cremona. Lo stabilimento mantiene lo stesso marchio di identificazione IT U320E UE.

Non si tratta del primo episodio: pochi giorni fa, la stessa azienda aveva già disposto il ritiro dal mercato di circa una trentina di lotti di uova fresche, commercializzate con i marchi Spinovo e Le Nostranelle, sempre per un analogo rischio microbiologico di natura non precisata. Il nuovo provvedimento amplia dunque il perimetro dell’allerta, confermando la volontà di procedere in modo cautelativo in attesa di ulteriori accertamenti.

A titolo precauzionale, l’azienda invita le consumatrici e i consumatori a non consumare le uova appartenenti ai lotti e alle date di scadenza indicati nell’avviso di richiamo. Chi avesse già acquistato i prodotti interessati può restituirli al punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso.

