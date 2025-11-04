Si allarga il richiamo delle uova Spinova: tutti i lotti interessati. L’allerta del Ministero
Si amplia il richiamo delle uova a marchio Spinovo. Il Ministero della Salute ha infatti diffuso un nuovo avviso riguardante ulteriori lotti e formati di uova fresche prodotti dall’azienda, in seguito a un richiamo precauzionale disposto dallo stesso produttore. Come già accaduto la settimana scorsa, il motivo dell’allerta è la presenza di un potenziale rischio microbiologico, che tuttavia non è stato specificato nei dettagli.
Tutti i lotti coinvolti risultano fabbricati dalla ditta Spinovo di Mazzini Pierluigi, con sede in via Fornace 1 a Spino d’Adda, in provincia di Cremona. Lo stabilimento mantiene lo stesso marchio di identificazione IT U320E UE.
Non si tratta del primo episodio: pochi giorni fa, la stessa azienda aveva già disposto il ritiro dal mercato di circa una trentina di lotti di uova fresche, commercializzate con i marchi Spinovo e Le Nostranelle, sempre per un analogo rischio microbiologico di natura non precisata. Il nuovo provvedimento amplia dunque il perimetro dell’allerta, confermando la volontà di procedere in modo cautelativo in attesa di ulteriori accertamenti.
A titolo precauzionale, l’azienda invita le consumatrici e i consumatori a non consumare le uova appartenenti ai lotti e alle date di scadenza indicati nell’avviso di richiamo. Chi avesse già acquistato i prodotti interessati può restituirli al punto vendita per ottenere la sostituzione o il rimborso.
I richiami:
- Uova fresche sfuse XL-L-M, distribuite in plateau da 20 o 30 pezzi, appartenenti ai lotti numero L0411, L0511, L0611, L0711, L0811, L0911, L1011, L1111, L1411, L1511, L1611, L1711, L1811, M0411, M0911, M1011, M1111, M1211, M1311, M1511, M1611, M1711, M1811, M1911, XL0411, XL0611, XL1011, XL1111, XL1211, XL1511 e XL1811, con le date di scadenza dal 04/11/2025 al 19/11/2025;
- Uova fresche, vendute in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero LC0411, LC0511, LC0611, LC0711, LC1011, LC1111, LC1211, LC1311, LC1411, LC1611, LC1711 e LC1811, con le date di scadenza dal 04/11/2025 al 18/11/2025;
- Uova fresche medie, vendute in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero MC0411, MC051, MC0611, MC0711, MC1011, MC1111, MC1211, MC1311, MC1411, MC1711, MC1811 e MC1911, con le date di scadenza dal 04/11/2025 al 19/11/2025;
- Uova fresche medie, vendute in confezioni da 10 pezzi, appartenenti ai lotti numero MC100511, MC100611, MC100911, MC101111, MC101211, MC101311 e MC101711, con le date di scadenza dal 05/11/2025 al 17/11/2025;
- Uova fresche grandissime, vendute in confezioni da 6 pezzi, appartenenti ai lotti numero XLC0511, XLC0611, XLC0711, XLC0811, XLC0911, XLC1011, XLC1211, XLC1311, XLC1411, XLC1511, XLC1611, XLC1711 e XLC1911, con le date di scadenza dal 05/11/2025 al 19/11/2025;
- Uova fresche ‘Le Nostranelle’, vendute in confezioni da 2 pezzi, appartenenti ai lotti numero 20611, 21011, 21311 e 21711, con le date di scadenza 06/11/2025, 10/11/2025, 13/11/2025 e 17/11/2025.