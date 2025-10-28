Attualità
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Allerta alimentare, ritirati 30 lotti di uova: rischio microbiologico segnalato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di 30 lotti di uova “Le Nostranelle” e “Spinovo a tuorlo rosso” per un possibile rischio microbiologico. Prodotte da Spinovo di Mazzini Pierluigi (Cremona), non vanno consumate ma restituite al punto vendita.
A cura di Davide Falcioni
Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per 30 lotti di uova fresche a marchio Le Nostranelle e Spinovo a tuorlo rosso, prodotti dall’azienda Spinovo di Mazzini Pierluigi, con sede in via Fornace 1 a Spino d’Adda (Cremona). Il provvedimento, di carattere precauzionale, è stato disposto in seguito alla rilevazione di un potenziale rischio microbiologico.

Le uova coinvolte appartengono ai seguenti lotti:

Le Nostranelle (confezioni da 6 pezzi): TRC0511, TRC0611, TRC1011, TRC1111, TRC1211, TRC1311, TRC1711, TRC1911, con date di scadenza comprese tra il 5 e il 19 novembre 2025.

Spinovo a tuorlo rosso (cartoni da 30 uova): TRL0411, TRL0511, TRL0611, TRL0711, TRL0811, TRL0911, TRL1011, TRL1111, TRL1211, TRL1311, TRL1511, TRL1611, TRL1711, TRL1811, TRM0511, TRM0611, TRM0811, TRM0911, TRM1111, TRM1411, TRM1611, TRM1811, con scadenze dal 4 al 19 novembre 2025.

Lo stabilimento produttivo è identificato con il marchio IT U320E UE. In attesa delle verifiche sanitarie, l’azienda invita chiunque abbia acquistato le uova appartenenti ai lotti indicati a non consumarle e a restituirle al punto vendita, dove sarà possibile ottenere la sostituzione o il rimborso.

L’allerta, pubblicata sul portale del Ministero, rientra nella normale attività di monitoraggio sulla sicurezza alimentare e mira a prevenire eventuali rischi per la salute dei consumatori. Nessun caso di contaminazione è stato al momento segnalato.

