Allerta alimentare, ritirati 30 lotti di uova: rischio microbiologico segnalato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo precauzionale di 30 lotti di uova “Le Nostranelle” e “Spinovo a tuorlo rosso” per un possibile rischio microbiologico. Prodotte da Spinovo di Mazzini Pierluigi (Cremona), non vanno consumate ma restituite al punto vendita.

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo per 30 lotti di uova fresche a marchio Le Nostranelle e Spinovo a tuorlo rosso, prodotti dall’azienda Spinovo di Mazzini Pierluigi, con sede in via Fornace 1 a Spino d’Adda (Cremona). Il provvedimento, di carattere precauzionale, è stato disposto in seguito alla rilevazione di un potenziale rischio microbiologico.

Le uova coinvolte appartengono ai seguenti lotti:

Le Nostranelle (confezioni da 6 pezzi): TRC0511, TRC0611, TRC1011, TRC1111, TRC1211, TRC1311, TRC1711, TRC1911, con date di scadenza comprese tra il 5 e il 19 novembre 2025.

Spinovo a tuorlo rosso (cartoni da 30 uova): TRL0411, TRL0511, TRL0611, TRL0711, TRL0811, TRL0911, TRL1011, TRL1111, TRL1211, TRL1311, TRL1511, TRL1611, TRL1711, TRL1811, TRM0511, TRM0611, TRM0811, TRM0911, TRM1111, TRM1411, TRM1611, TRM1811, con scadenze dal 4 al 19 novembre 2025.

Lo stabilimento produttivo è identificato con il marchio IT U320E UE. In attesa delle verifiche sanitarie, l’azienda invita chiunque abbia acquistato le uova appartenenti ai lotti indicati a non consumarle e a restituirle al punto vendita, dove sarà possibile ottenere la sostituzione o il rimborso.

L’allerta, pubblicata sul portale del Ministero, rientra nella normale attività di monitoraggio sulla sicurezza alimentare e mira a prevenire eventuali rischi per la salute dei consumatori. Nessun caso di contaminazione è stato al momento segnalato.