“Una mamma è arrivata a scuola e ha picchiato due educatrici, una cosa inaudita”: 118 e carabinieri sul posto

L’episodio, al vaglio dei carabinieri, in un istituto di Ferrara che accoglie una scuola per l’infanzia e un micronido. Il dirigente della struttura ha ricostruito l’accaduto, le vittime sono in stato di choc: “Procederemo con una querela”.

Immagine di archivio

Una donna che arriva a scuola e, dopo insulti e discussioni vari, aggredisce fisicamente alcune educatrici. È quanto sarebbe accaduto – l’episodio è attualmente al vaglio dei carabinieri – in un istituto di Ferrara che accoglie una scuola per l’infanzia e un micronido. A ricostruire l’episodio è stato – tramite le pagine del Resto del Carlino – il dirigente della struttura.

La donna – si tratterebbe della mamma di alcuni bambini che stavano usufruendo del servizio attivo fino al 31 luglio – sarebbe arrivata nell’istituto per ritirare alcuni oggetti dei figli e subito sarebbe nato un primo acceso confronto con due educatrici. Sarebbero volate parole grosse, poi degenerate in una aggressione fisica. In particolare, secondo una prima ricostruzione, la mamma si sarebbe gettata prima contro un’educatrice, poi sulla collega che la stava difendendo.

“Un’aggressione vera e propria – ha ricostruito il dirigente della struttura -, La donna, che conosciamo, è arrivata senza salutare dirigendosi verso il bagno per ritirare alcune cose dei figli, che sono assenti da una settimana, poi ha cominciato a insultare il corpo docente per cose davvero futili. A quel punto ha visto un’educatrice ed è iniziato un ulteriore diverbio, per poi finire con spinte e botte, sbattendola contro il muro del bagno”.

Il dirigente ha annunciato che provvederanno a incaricare un legale per procedere con una querela: “Siamo fortemente amareggiati, una cosa inaudita, viviamo in una società frustrata, ma questo non giustifica gesti violenti. Siamo senza parole, episodi del genere non dovrebbero mai accadere, soprattutto in un ambio in cui sono gestiti dei bambini”.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno provveduto a sentire i testimoni per ricostruire esattamente quanto successo e anche il personale sanitario del 118 che ha provveduto a portare le prime cure alle educatrici, poi trasportate al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Entrambe erano in forte stato di choc per quanto successo e hanno riportato alcune escoriazioni e contusioni.