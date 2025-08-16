Un papà ha dimenticato le due figlie piccole sull’A22: pensava stessero dormendo in auto

Si è fermato in un’area di servizio sull’A22 e poi è ripartito senza rendersi conto però che le sue due figlie, entrambe minorenni, non erano al loro posto in auto. È l’episodio registrato alcuni giorni fa, fortunatamente senza gravi conseguenze, nell'area di servizio Paganella Est dell'Autostrada del Brennero: a dare l’allarme, notando le due bambine “dimenticate” sole e spaesate, è stato il personale dell'area di servizio che ha allertato la polizia stradale della sottosezione di Trento.

Gli agenti intervenuti sull'A22 hanno trovato le due minori che si aggiravano nell’area di servizio: non parlavano italiano ma sono riuscite a dare agli agenti il numero del padre. Genitore che, a quanto emerso, era convinto che le due figliolette stessero dormendo sui sedili posteriori dell’auto quando si è rimesso in viaggio. Non si era accorto, insomma, di non averle insieme a lui.

"Dalle informazioni raccolte dalle due bambine si è compreso che le minori erano in viaggio col padre verso il confine di Stato – è quanto ha reso noto la questura -. È risultato che il papà, subito contattato telefonicamente, mentre era ripartito non si era accorto dell'assenza in auto delle due figlie convinto che le stesse stessero dormendo sui sedili posteriori dell’auto".

Subito l'uomo, allertato dagli agenti, è tornato verso l'area di servizio per recuperare le figlie e nel frattempo è stata contattata anche la madre delle minori. Le bimbe comunque, mentre aspettavano i genitori, sono apparse serene e gli agenti le hanno distratte facendole giocare. L'episodio è stato comunque segnalato alla Procura e al Tribunale per i minorenni di Trento.