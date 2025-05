video suggerito

Trovato corpo carbonizzato in una roulotte a Bisceglie: indagini in corso, la Procura dispone l'autopsia Il corpo carbonizzato di un uomo è stato trovato all'interno di una roulotte distrutta dalle fiamme a Bisceglie. La Procura ha disposto l'autopsia per stabilire se la morte sia stata provocata da un rogo accidentale oppure se sia dovuta a cause antecedenti all'incendio. La vittima, un 50enne, sarebbe il custode dell'autoparco dove si trovava il mezzo.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Macabro ritrovamento in un autoparco a Bisceglie, nel nord Barese, in via Copenaghen, dove è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo all'interno di una roulotte incendiata. Il cadavere è stato trovato nella serata di ieri, giovedì 22 maggio.

Secondo quanto ricostruito dal Corriere del Mezzogiorno, il rogo è scoppiato intorno alle 20.30 e il fuoco ha avvolto una roulotte parcheggiata all’interno del deposito. A notare le fiamme sarebbe stato un passante, che ha immediatamente lanciato l'allarme e richiesto sul posto l'intervento dei soccorsi.

Al loro arrivo la roulotte era già collassata, completamente distrutta dalle fiamme. Stando a quanto si apprende, sono in corso accertamenti per stabilire se la morte sia stata provocata da un rogo accidentale oppure se il decesso sia dovuto a cause antecedenti all'incendio.

Per questo motivo, nel tentativo di fare chiarezza e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, la Procura di Trani ha disposto l'autopsia sul cadavere e ha posto sotto sequestro l'intera area. A eseguire gli accertamenti autoptici sarà il professor Francesco Introna dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

Gli investigatori ipotizzano che la vittima, un 50enne, sia il custode dello stesso autoparco. Dell'uomo si erano perse le tracce da ieri. Al momento non escludono alcuna ipotesi e, durante la mattinata di oggi, venerdì 23 maggio, sono proseguiti i rilievi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i Vigili del fuoco di Molfetta e Barletta, insieme al personale sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sull'accaduto stanno indagando gli uomini dell'Arma dei Carabinieri. Nell'autoparco ci sono parcheggi per auto ma anche per container che immagazzinano e trasportano merci.