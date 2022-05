Trentino, schiacciato dal tagliaerba: Thomas muore a 26 anni mentre lavora Non ce l’ha fatta Thomas Ziller, 26 anni, di Sfruz, in Trentino. Cinque giorni fa era alla guida del trattore tagliaerba quando di colpo il mezzo si è ribaltato schiacciandolo.

A cura di Biagio Chiariello

Thomas Ziller non ce l'ha fatta: il giovane operaio comunale di Sfruz, in Trentino, si è spento nel reparto rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove era ricoverato a seguito di uno sfortunato incidente sul lavoro: era stato travolto dal tagliaerba in val di Non.

Intorno alle 12 di giovedì scorso, 5 maggio, il 26enne di Banco, si era ribaltato mentre era a bordo del trattorino in località Madonnina, nei pressi dell’abitato di Sfruz, rimanendo schiacciato dal mezzo. A lanciare l'allarme un agricoltore che si trovava poco lontano. Immediatamente era scattato l’allarme e sul luogo dell’incidente si erano portati un’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco volontari di Sfruz, Taio, Smarano e Tassullo. L'incidente era apparso fin da subito estremamente serio e da Trento era decollato l'elisoccorso. Trasporto in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara, ha lottato con tutte le sue forze, purtroppo però se n’è andato nella mattinata di oggi, martedì 10 maggio.

È enorme il cordoglio nella comunità per la scomparsa del 26enne. Il Comune di Sfruz, ha affidato alla sua pagina Facebook un messaggio di solidarietà a nome di tutta la comunità: "Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale, il personale e la cittadinanza intera di Sfruz esprimono profondo cordoglio e sentimenti di vicinanza alla famiglia per la grave, incredibile e assurda perdita del nostro operaio Comunale Thomas Ziller. Quanto hai dato alla comunità di Sfruz rimarrà nel cuore di tutti insieme al ricordo del tuo sorriso e del tuo carattere gentile".

Anche l’amministrazione comunale e la comunità di Sanzeno si stanno stringendo in queste ore intorno a tutti i familiari.