Trentino, faccia a faccia con un’orsa sulla Statale: investe e uccide l’animale Lo scontro nelle vicinanze del cimitero del paese di Ragoli. L’esemplare morto è una femmina adulta. La persona alla guida dell’auto investitrice si è subito fermata e ha immediatamente contattato la Centrale unica di emergenza 112. Purtroppo era già tardi. In corso accertamenti per stabilire l’identità dell’animale.

A cura di Biagio Chiariello

Si è trovato faccia a faccia con un orso sulla Statale e purtroppo non è riuscito ad evitarlo: nell'incidente l'animale ha perso la vita, illesi invece gli occupanti dell'auto. L'episodio è avvenuto Ragoli, in Trentino, nella zona delle Giudicarie a pochi chilometri dal lago di Garda. Successivamente si è scoperto che il plantigrado, morto sul colpo, fosse un'orsa femmina.

Orso travolto da un'auto

L'incidente poco prima delle 6 di questa mattina, venerdì 15 ottobre, nelle vicinanze del cimitero del paese. L’automobilista, che ha immediatamente contattato la Centrale unica di emergenza 112, ha riferito che l'orso è sbucato improvvisamente in mezzo alla strada, particolarmente stretta in quel punto. Non ha potuto dunque far nulla per evitare lo scontro con l'animale. Fortunatamente gli occupanti della macchina stanno bene e non hanno riportato ferite, mentre il mezzo – una berlina – è seriamente danneggiato.

L'animale morto è una femmina adulta

Sul posto è intervenuta la squadra di emergenza del Corpo forestale Trentino, oltre ai carabinieri e al veterinario che non ha potuto far nulla per salvare la vita dell'orsa. I primi accertamenti hanno consentito di accertare che l’esemplare morto è una femmina adulta non accompagnata da cuccioli. Dopo l’investimento, l’animale è precipitato lungo la scarpata che costeggia la strada. La carcassa è stata recuperata alle prime luci dell’alba e sarà sottoposta ad accertamenti per stabilirne l’identità.