Trenitalia, problemi ai sistemi di vendita: difficile acquistare i biglietti su sito e app Il problema riguarda sia le biglietterie nelle stazioni, sia l'app di Trenitalia. Una situazione simile era già capitata lo scorso 17 dicembre. La compagnia comunica che i passeggeri possono acquistare il titolo di viaggio a bordo treno senza alcuna maggiorazione.

A cura di Biagio Chiariello

Giornata complicata per i viaggiatori italiani, peraltro proprio nell'ultimo weekend dell'anno durante le feste natalizie. Mentre gli aeroporti di Milano e Linate sono vittime di un attacco hacker, i passeggeri di Trenitalia segnalano problemi ai sistemi di vendita.

In molti hanno segnalato difficoltà nell'acquisto dei biglietti sul sito trenitalia.com, nelle biglietterie delle stazioni e tramite l'app di Trenitalia, come comunicato dal gruppo ferroviaria. Tuttavia, i passeggeri possono acquistare il tagliando necessario direttamente a bordo treno senza alcuna maggiorazione, avvisa la stessa compagnia italiana.

Ma non è l'unico problema legato alla rete ferroviaria. Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti su disservizi di vario tipo, ha registrato un insolito picco di segnalazioni a partire dalle 9 di questa mattina. I viaggiatori riportano infatti anche malfunzionamenti nel servizio di connessione WiFi a bordo dei treni Trenitalia.

Nella sezione Infomobilità del sito, per tutta la mattinata di oggi, era visibile l'avviso di ritardi: "La circolazione è rallentata in direzione Firenze a causa di un guasto alla linea a Civitella d’Agliano. È stato richiesto l'intervento dei tecnici per ripristinare la normale circolazione. I treni Alta Velocità potrebbero subire un aumento del tempo di percorrenza fino a 25 minuti". Successivamente, è stato pubblicato l'annuncio che la criticità era stata superata: "La circolazione ora procede regolarmente su tutta la rete Alta Velocità".

Una situazione simile si era palesata il 17 dicembre, quando un "disservizio tecnico" aveva causato il blocco dei sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia.